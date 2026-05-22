Siero acoge el I Festival de Bandines: este es el programa del evento que tendrá lugar el domingo en la Pola

La Asociación Sierense Amigos de la Música (ASAM) organiza este domingo en la Pola el I Festival de Bandines, en el que participarán las bandinas de Noreña y el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, además del Bandín de Siero. En total, suman más de 80 intérpretes.

El Parque Alfonso X El Sabio’ de la Pola acogerá esta sesión vermú a partir de la una de la tarde, aunque en caso de lluvia se trasladará a la plaza del Paraguas. La organización habilitará unas doscientas sillas para acomodar al público en la calle peatonal Luis Navia Osorio (delante de la antigua casa de cultura). Se estima una hora de duración.

El objetivo de este primer encuentro, que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Siero y de la Caja Rural, es "fomentar la cultura musical, la convivencia y la participación ciudadana en un entorno abierto y accesible" ha señalado el director del bandín anfitrión, Víctor Peinó Ornia.

Cada agrupación musical interpretará su propio repertorio y al final del encuentro interpretarán conjuntamente "We are the champions" de Freddie Mercury y el Himno de Asturias, “con los que esperamos se una todo el público” anima Peinó.

Prematrícula

La Asociación Sierense Amigos de la Música abre el próximo lunes el plazo de prematrícula para clases de instrumentos de viento y percusión. Podrán formalizarse hasta el 19 de junio. Se abonarán 20 euros en concepto de reserva de plaza, cantidad que se descontará en el primer recibo del curso.

El alumnado interesado podrá inscribirse de manera presencial los miércoles, entre las 18:00 y las 19:00 horas, y los viernes entre las 18:00 y 20:00 horas en la Escuela de Música de la Pola. También es posible comunicarse a través del correo electrónico: banda_asam@hotmail.com o enviando un wasap al teléfono 628 863 168.

Los profesores con titulación académica impartirán a partir de septiembre de manera personalizada clases de requinto, clarinete, trompeta, trompa, trombón, bombardino, oboe, fagot y percusión.

Las clases de música se distribuyen en varios niveles de conocimiento para todas las edades a partir de los 6 años. Las etapas elemental e intermedia incluyen dos clases de 45 minutos de repertorio, en la que se enseña lectura de partituras, además de otra clase de igual duración con instrumento. La etapa avanzada incluye una clase a la semana de una hora de repertorio y 45 minutos de clase de instrumento. En todos los casos, la asociación cederá de manera usufructuaria los instrumentos al alumnado.

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También se oferta una formación específica para adultos, a partir de 18 años, que quieran iniciarse en la cultura musical con una clase de lectura de una hora semanal y 45 minutos de instrumento. En un nivel avanzado se puede asistir a clases de instrumento de 45 minutos de duración a la semana. También se hace preparación específica para las pruebas de acceso a formación musical profesional en el conservatorio. Los profesores evalúan, además, la competencia musical de cada alumno para ingresar en el Bandín y en la Banda de Siero.