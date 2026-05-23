El Adif contrata la asistencia técnica para iniciar el centro de mantenimiento ferroviario de El Berrón
Una ingeniería madrileña supervisará la actuación desde los trabajos previos hasta la recepción de las obras, prevista para 2028
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) acaba de adjudicar por 618.179 euros la asistencia técnica encargada de supervisar las obras de la nueva base de mantenimiento ferroviario de El Berrón, una infraestructura estratégica para la red asturiana cuya inversión supera los cinco millones de euros. Con esta contratación, el ente dependiente del Ministerio de Transportes completa los principales trámites necesarios para iniciar la construcción del complejo proyectado en la localidad sierense y cuya entrada en servicio se prevé para 2028.
El contrato ha sido adjudicado la ingeniería madrileña Systra Ardanuy Ingeniería y tiene una duración de 27 meses.
La actuación forma parte de la modernización ferroviaria impulsada por el Adif en Asturias y reforzará el papel de El Berrón como gran nodo técnico y logístico de la red autonómica. La localidad alberga desde hace dos años el centro de regulación de circulación multi-red encargado de gestionar tanto las líneas convencionales como las de ancho métrico del Principado, una red de 976 kilómetros de vías por la que circulan 579 convoyes diarios.
El proyecto prevé la construcción de una gran base destinada a centralizar servicios de mantenimiento, logística y apoyo técnico ferroviario en una única instalación. El complejo reunirá talleres, cocheras, almacenes y dependencias administrativas en más de 2.000 metros cuadrados de superficie construida, con acceso directo desde la calle de La Estación de El Berrón.
Organización
La futura base se organizará en tres grandes áreas diferenciadas. La primera será el edificio administrativo, concebido como centro de trabajo para el personal técnico y operativo. Incluirá oficinas, despachos, salas de reuniones y aulas de formación, además de vestuarios, comedor, zonas de descanso y espacios de primeros auxilios.
El segundo bloque estará destinado al almacenamiento logístico, con zonas interiores y exteriores para materiales ferroviarios de grandes dimensiones, herramientas, repuestos y equipos técnicos vinculados a obras y mantenimiento de la red.
El tercer ámbito constituirá el núcleo operativo del complejo. El proyecto contempla cocheras con dos vías interiores para estacionamiento y mantenimiento de maquinaria ferroviaria, además de un foso técnico para intervenir sobre la parte inferior de los vehículos. También se habilitarán talleres especializados y una zona específica para gestión de residuos derivados de la actividad ferroviaria.
Vigilancia
La asistencia técnica ahora adjudicada se encargará del seguimiento integral de las obras, desde los trabajos previos al inicio de la construcción hasta la puesta en servicio y recepción final de las instalaciones. El contrato incluye labores de vigilancia técnica, control de calidad, supervisión ambiental y seguimiento de posibles afecciones al tráfico ferroviario durante la ejecución de los trabajos.
El contrato establece que la empresa encargada de supervisar las obras deberá mantener independencia respecto a la constructora. Se trata de una cláusula introducida por el Adif para garantizar el control externo y técnico.
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