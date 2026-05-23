La asociación de jubilados de Carbayín homenajea a tres socias en su comida anual

El Hogar del Pensionista Santa Marta de Carbayín Bajo celebró su tradicional comida con un homenaje a sus tres socias de mayor edad, todas ellas nacidas en 1940. Al acto asistieron el alcalde, Ángel García; la concejal de Mayores, Pilar Santianes, y el de Hacienda, Raimundo Díaz. Las homenajeadas fueron Valentina García, Amor González y Teresa Álvarez Mateo, aunque esta última no pudo acudir al encuentro.