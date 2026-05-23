El remate de las obras de la nueva glorieta de Parque Principado conlleva cortes nocturnos del enlace de Granda desde el lunes

La recta final de los trabajos para la nueva glorieta de acceso al área comercial de Parque Principado (Siero) obligará a cortar desde este lunes la salida 30 (Granda Oeste) de la autovía Oviedo-Villaviciosa (A-64) durante cuatro noches consecutivas. El asfaltado de los nuevos ramales permitirá dejar prácticamente concluida una obra de más de 872.000 euros, con la que el gobierno de Siero busca reorganizar uno de los puntos con más tráfico del área central asturiana.

El alcalde, Ángel García ("Cepi"), detalló este sábado que las restricciones comenzarán este mismo lunes a las 22.00 horas y que se mantendrán hasta las 06.00 horas. Lo mismo sucederá de martes, miércoles y, previsiblemente, de jueves, en función de cómo evolucionen los trabajos. "Se va a proceder ya al asfaltado de todo lo que es la rotonda que se ha construido y de todos los enlaces nuevos", señaló el regidor, quien recordó que la actuación está siendo ejecutada y financiada íntegramente con recursos municipales.

Itinerarios alternativos

Los cortes afectarán a ambos sentidos de la salida 30 de la A-64, utilizada para acceder a Colloto, Granda y al área comercial de Paredes. Para mantener la circulación se habilitarán itinerarios alternativos. En dirección a Oviedo, los vehículos deberán continuar hasta la salida 25-A para coger la carretera O-14, realizar el cambio de sentido y enlazar posteriormente con la carretera N-634. En sentido Santander, el desvío se efectuará a través de la salida 28 de la A-64.

La actuación en marcha incluye la construcción de una nueva glorieta en el brazo norte del enlace, con el objetivo de mejorar los movimientos de tráfico hacia Viella, Granda-Oeste y Colloto, especialmente de los vehículos procedentes de la A-64 en sentido a Oviedo. Los técnicos del Ayuntamiento sostienen que el enlace soporta desde hace años una intensidad de tráfico superior a su capacidad, con retenciones frecuentes y problemas de seguridad en horas de máxima afluencia.

Giros irregulares

La nueva glorieta permitirá eliminar los giros irregulares que algunos conductores realizan para evitar las colas en la rampa de acceso desde la autovía y que acababan agravando todavía más la congestión en este punto. En ese nudo confluyen los accesos a Parque Principado y también los tráficos hacia Viella, Granda-Oeste y Colloto.

El proyecto incluye una glorieta de dos carriles y un nuevo paso directo hacia el vial interior del área comercial para los vehículos que llegan desde Oviedo, evitando así el paso por la rotonda situada junto a la Central Lechera Asturiana.

El Ayuntamiento decidió asumir la actuación con financiación propia después de que la mejora de los accesos quedase fuera de la programación del Ministerio de Transportes.

Noticias relacionadas

García avanzó ayer que, tras el asfaltado, únicamente quedarán pendientes los trabajos de señalización horizontal y vertical antes de la entrada en funcionamiento definitiva de la glorieta. "En pocos días se podrá poner ya en funcionamiento con total normalidad", afirmó el alcalde, que pidió disculpas a los conductores afectados por los cortes.