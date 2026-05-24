Iyán Castaño, el artista de Valdesoto que pinta la huella que deja el mar y que regaló uno de sus cuadros a la Familia Real por el "Pueblo ejemplar"

Es de Valdesoto, pero vive a caballo entre la parroquia sierense y el territorio costero de Llanes. Porque el mar es un pilar fundamental en su vida necesita tenerlo cerca. También para crear. De hecho, es un elemento clave en su producción artística. "El conjunto de obras que hago ahora mismo están relacionadas con querer enseñarle al mundo mi punto de vista, cómo percibo el mar y la naturaleza”, confiesa Iyán Castaño, que a sus 30 años recibió hace poco la distinción de Artista Emergente en la Feria Art Madrid.

Castaño fue uno de los vecinos que disfrutaron especialmente el pasado mes de octubre de la visita de la Familia Real a Valdesoto, con motivo de la entrega del “Pueblo ejemplar” de Asturias de 2025. Ese día los reyes, Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas Leonor y Sofía, recorrieron la parroquia, conocieron a sus habitantes y tradiciones, y fueron agasajados con el afecto popular y por ello con algún obsequio.

El cuadro “Árboles de agua” fue el que recibieron por parte del artista plástico Iyán Castaño. “Es una obra peculiar, dentro de las que hago es diferente. Es un registro de agua, sobre la arena, y que tiene forma de ramificaciones, como si fuera una especie de árbol”, describe el creador sierense.

Antes del encuentro con los reyes, Castaño preparó un dossier para la Fundación Princesa de Asturias, para que se lo hiciesen llegar a la Familia Real. “Pusieron mucha atención, tuvimos una conversación bastante interesante. Les llamó mucho la atención la técnica que utilizo, que es bastante peculiar, y fue de lo que hablamos”, rememora, sobre las palabras que intercambió durante la visita real a Valdesoto.

Iyán Castaño prepara una de sus obras en una playa de Llanes. / I. C.

¿Y en qué consiste esa técnica? “Pues es especial, me la inventé para fusionar y llevar al gran formato especialidades con las que tengo más familiaridad, como el grabado y la pintura”, describe. Trabaja con los motivos efímeros que ofrece la propia naturaleza, los relieves siempre distintos que el mar dibuja sobre la arena.

"El mar es un estado de calma para mí"

El amor al mar es algo que le transmitió su familia, explica. “Para mí el mar es un estado de calma, puede ser como una especie de trance, entiendo el sonido de mar como una especie de mantra, que se repite, te puede dar tranquilidad. Por eso intento transmitir eso en mis obras”, reflexiona.

Por esa razón tiene a Llanes como su «refugio». «Es un lugar del que necesito estar cerca, no me planteo mi vida lejos del mar», incide. Por supuesto, viaja para asistir a espacios en los que se expone su obra, que siempre sorprende y en la que se capta esa paz que da el mar y de la que habla el artista.

Castaño comenzó a mostrar aptitud por el arte de pequeño, cuando tenía 6 años. Le gustaba y le «evadía», pero pronto los lápices de colores infantiles se le fueron quedando pequeños y empezó a interesarse por otras técnicas. Estudió grabado en Oviedo y decidió después hacer la carrera de Bellas Artes en Bilbao.

Trayectoria

Entre sus reconocimientos más recientes se cuenta el que recibió en Art Madrid, a principios de marzo pasado y que tuvo lugar en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Allí recibió el premio a mejor artista emergente de la feria, que otorga la marca Alhambra.

Iyán Castaño, pese a su juventud, atesora distintos galardones y una trayectoria que destaca tanto por la calidad como por la singularidad de sus propuestas. Su obra forma parte de la pinacoteca de coleccionistas de Londres, España e incluso Estados Unidos y, en Asturias, instituciones como la Fundación Masaveu han adquirido algunos de sus lienzos.

El artista, que fue Premio Asturias Joven de Artes Plásticas 2023, destaca de sus trabajos que quien los adquiere «no solo compran un cuadro, sino también una coordenada y una fecha». Lo dice en referencia al método con el que crea buscando en la playa los surcos que dibuja el mar y que son los protagonistas de su obra. «Son formaciones efímeras y, como tal, no hay dos iguales. En cada marea baja, los relieves son diferentes. En cuanto el mar vuelve a subir, desaparecen», apunta.