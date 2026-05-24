Pola de Siero, capital de la danza con 1.400 bailarines este fin de semana
El campeonato incluye una programación con múltiples disciplinas como ballet clásico, danza española, danza contemporánea, danza urbana, fusión y k-pop
Un total de 1.400 bailarines procedentes de distintos puntos de España participan este fin de semana en la décima edición del Campeonato de Danza Nacedanza, una cita que se consolida como referente del en el norte del país.
El certamen reunire a escuelas de danza de Castilla y León, Galicia, Cantabria y Girona, en especialidades como ballet clásico, danza española, danza contemporánea, urbana y fusión y k-pop.
La organización del evento está liderada por la promotora y directora del campeonato, Vanessa Cascales, quien ha destacado la diversidad de estilos y el crecimiento sostenido de participación en esta décima edición.
- El tren arrolla a un joven en la vía de Pola de Siero, cerca de la nave del club Kayak
- Aventura en la nieve de los alumnos del IES Río Nora de Pola de Siero: el doble de caminata para bajar del refugio del Meicín “con una capa hasta las rodillas”
- Siero da licencia para ampliar el aparcamiento del supermercado de la avenida del Peralón de Lugones, que tendrá 148 plazas
- Pulseras, imanes, marcapáginas, bolsas o cuadros con madera reciclada: las cooperativas escolares venden al público sus creaciones artesanales en las calles de Pola de Siero
- Así son los pisos de alquiler asequible para jóvenes de Lugones: 36 tienen una habitación, 8 cuentan con dos, y dispondrán de zonas comunes con secadoras
- Así es 'Lucero', el mejor caballo (y por tercer año consecutivo) del concurso equino celebrado en Siero: “Está en su mejor momento”
- Las orquestas 'están por las nubes' y sube todo: las romerías de Siero acusan el alza de precios pero garantizan que 'habrá fiesta, aunque sea con gaita y tambor
- Ya hay fecha para el inicio de las obras para mejorar la entrada a Pola de Siero por la avenida de Gijón: “Se adecentará un entorno deteriorado”