Pola de Siero, capital de la danza con 1.400 bailarines este fin de semana

Un total de 1.400 bailarines procedentes de distintos puntos de España participan este fin de semana en la décima edición del Campeonato de Danza Nacedanza, una cita que se consolida como referente del en el norte del país.

El certamen reunire a escuelas de danza de Castilla y León, Galicia, Cantabria y Girona, en especialidades como ballet clásico, danza española, danza contemporánea, urbana y fusión y k-pop.

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La organización del evento está liderada por la promotora y directora del campeonato, Vanessa Cascales, quien ha destacado la diversidad de estilos y el crecimiento sostenido de participación en esta décima edición.