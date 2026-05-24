Siero abre la inscripción para las primeras colonias urbanas del verano el 1 de junio: la programación completa
La programación suma 370 plazas repartidas entre actividades infantiles y juveniles en distintas localidades del concejo.
La Fundación Municipal de Cultura de Siero abrirá el 1 de junio el plazo de inscripción para la Colonia Urbana y Les Mañanes, dos de las principales propuestas de ocio y tiempo libre organizadas para las vacaciones escolares de verano. La programación completa suma 370 plazas repartidas entre actividades infantiles y juveniles en distintas localidades del concejo.
El alcalde, Ángel García “Cepi”, y la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, presentaron una oferta que complementa las actividades del programa Corresponsables y del Patronato Deportivo Municipal.
La programación de la Fundación Municipal de Cultura se divide en tres líneas: la Colonia Urbana, Les Mañanes y las Colonias Semanales, con actividades previstas en Lieres, La Fresneda, El Berrón, Lugones y la Pola.
La Colonia Urbana ofrecerá actividades gratuitas para alumnado de Primaria, con juegos, talleres y propuestas al aire libre. El programa se desarrollará de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas, e incluirá una excursión por quincena al Museo Etnográfico de Porrúa, ampliando ese día el horario hasta las 16.00 horas.
La actividad contará con 90 plazas, repartidas entre Lieres, del 29 de junio al 10 de julio; La Fresneda, del 13 al 24 de julio; y El Berrón, del 27 de julio al 7 de agosto.
Por su parte, Les Mañanes ofertará 175 plazas en siete turnos semanales de talleres vinculados a la ciencia, el cine, el misterio, la creación digital y las nuevas tecnologías. Las actividades se desarrollarán en Lugones, La Pola, Lieres, El Berrón y La Fresneda.
Entre las propuestas figuran talleres como “Detectives STEAM: misión resolución de misterios”, “Del guion a la pantalla: creando historias que se ven”, “La ciencia detrás del cine”, “Contar en digital, historias para redes” o “Crear con inteligencia, arte y tecnología emergente”.
La programación se completará con las Colonias Semanales, previstas para finales de agosto y comienzos de septiembre en Lugones, La Pola y La Fresneda. Esta actividad sumará otras 105 plazas y las inscripciones se abrirán durante el mes de agosto.
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