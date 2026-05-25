La casa del arquitecto de los famosos en La Fresneda está a la venta por casi un millón: "Es una obra de arte, la propiedad más vanguardista de la urbanización"

La llamada casa del "arquitecto de los famosos" está en el mercado y se vende por casi un millón de euros, concretamente por 980.000 euros. Se publicita como "la propiedad más vanguardista de la urbanización La Fresneda" y se destaca que "se trata de una residencia única, con el sello inconfundible del prestigioso estudio A-cero (Joaquín Torres y Rafael Llamazares). Torres se hizo muy conocido, entre otras cosas, por ser el arquitecto de las viviendas de estrellas del mundo del fútbol.

La inmobiliaria que la tiene a la venta la define como "una obra de arte habitable de 220 metros cuadrados, construida sobre una parcela de 650 metros cuadrados, donde el diseño de líneas puras y la eficiencia tecnológica se encuentran en perfecta armonía".

"Pieza de colección"

"Esta vivienda supuso un hito en Asturias al ser la primera de tipo modular premium diseñada por el 'arquitecto de los famosos'. Su geometría y estética minimalista la convierten en una pieza de colección inmobiliaria en una ubicación idílica, con vistas directas al parque del 'Cielo de La Fresneda", destaca Fresneda Gestión Inmobiliaria, que dispone de esta propiedad en su cartera de inmuebles.

Describe con todo lujo de detalles las características de una vivienda construida por la firma especializada Haux, con sede en Cudillero. "La casa representa el futuro de la edificación" y su corazón "es un espectacular salón-comedor con techos a doble altura y grandes ventanales de seguridad que integran el interior con el paisaje". "Una moderna chimenea de leña aporta calidez a este espacio de diseño", que cuenta con dos plantas.

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En la planta principal hay recibidor, cocina, zona de lavandería, un cuarto de baño completo y un dormitorio. En el exterior está la terraza, la zona de aparcamiento y jardín de césped artificial con piscina con zona de solarium. En la primera planta hay tres dormitorios dobles con armarios empotrados. La 'Máster Suite' destaca por su amplitud, cuarto de baño privado y "el lujo de contar con dos vestidores independientes", dice la inmobiliaria.