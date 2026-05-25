El corte por obras de la carretera de La Camperona se extiende más de un mes sobre lo previsto

Las obras de renovación integral de la carretera SI-13, entre Candín y La Camperona (Siero), mantendrán cerrada al tráfico la vía hasta el próximo 4 de julio. El Principado había anunciado inicialmente que la medida se extendería hasta el pasado viernes para ejecutar parte de la actuación, pero la evolución de los trabajos obliga ahora a prolongar las restricciones durante más de un mes adicional.

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias atribuye la ampliación del cierre al avance de las labores de drenaje y saneamiento de la plataforma. Los trabajos actualmente en marcha incluyen también la ejecución de nuevas cunetas y distintas actuaciones sobre la estructura de la carretera que son incompatibles con el tráfico debido a la ocupación de la calzada y al uso continuo de maquinaria pesada y movimientos de tierras.

La actuación moviliza una inversión de 933.203 euros y afecta a la totalidad del trazado de esta carretera local. El proyecto contempla la renovación integral del firme, el saneamiento de la plataforma y la mejora del drenaje mediante nuevos pozos, boquillas y varios tramos de cuneta bordillo distribuidos a lo largo de la vía.

El objetivo de la intervención es corregir los problemas de deterioro que presentaba esta carretera, especialmente vinculados a la presencia de agua y a las deficiencias de evacuación de escorrentías. El desgaste acumulado había provocado deformaciones del pavimento, pérdida de estabilidad y deterioro progresivo de distintos puntos del trazado.

Drenaje

Las obras de drenaje constituyen una de las partes centrales del proyecto. La actuación busca mejorar la evacuación de las aguas pluviales y evitar las filtraciones que afectaban a la estructura de la carretera y aceleraban el deterioro del firme. Junto a ello, se ejecutan trabajos de saneamiento integral de la plataforma para reforzar la base estructural de la vía.

Las obras incluyen, además, varias actuaciones de sostenimiento y contención en zonas consideradas sensibles desde el punto de vista estructural. Entre ellas figura la construcción de un muro de escollera en el entorno del paso superior sobre el antiguo ferrocarril minero y otro muro de contención situado a la altura del punto kilométrico 3,3.

Una vez completadas las fases principales de saneamiento y pavimentación, el proyecto recoge también la reposición de marcas viales, la renovación de la señalización vertical y la instalación o sustitución de barreras de seguridad en distintos puntos del recorrido.

Alternativas

El mantenimiento del cierre obligará a prolongar durante varias semanas más los itinerarios alternativos habilitados para vecinos y usuarios habituales de esta carretera, que canaliza principalmente tráfico local y accesos a viviendas, explotaciones y núcleos del entorno de Candín y La Camperona.

La mejora de esta carretera había sido reclamada desde hace años tanto por usuarios de la vía como por el Ayuntamiento de Siero debido al estado de conservación del trazado y a los problemas existentes en distintos puntos del recorrido. El alcalde, Ángel García, destacó durante el inicio de la actuación la necesidad de intervenir sobre una infraestructura que presentaba importantes deficiencias.

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Las obras arrancaron el pasado otoño, once meses después de que el Principado anunciara la adjudicación del contrato a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Pavitek 2010 y Ramadal. En ese momento, el plazo de ejecución fijado para la intervención era de siete meses y la previsión situaba la finalización de la renovación integral de la SI-13 para antes del verano, mientras que el cierre total al tráfico se mantiene ahora hasta el próximo día 4 de julio.