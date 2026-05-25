Derribo de una nave abandonada en el acceso norte de Lugones para la construcción de un nuevo supermercado

El futuro supermercado de Mercadona proyectado en el acceso norte de Lugones ha entrado ya en fase de ejecución. Los trabajos comenzaron con el derribo de la antigua nave existente en la parcela donde se levantará el nuevo equipamiento comercial, una actuación que visitó este lunes el alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”.

El proyecto, que ya dispone de licencia municipal de obras, supondrá una inversión superior a los diez millones de euros. Mercadona ha abonado además al Ayuntamiento más de 250.000 euros en concepto de tasas por licencia urbanística e impuesto de construcciones.

La actuación se desarrolla en la avenida de Gijón, frente a la superficie comercial de Lidl y en una de las principales entradas a Lugones, un entorno que concentra buena parte de la transformación urbanística reciente del concejo.

Impacto

Durante la visita al inicio de los trabajos, el regidor destacó el impacto que tendrá la intervención sobre la imagen y configuración del acceso norte de la localidad, un ámbito que en los últimos años ha incorporado nuevos desarrollos residenciales, conexiones peatonales y nuevos equipamientos comerciales.

El futuro establecimiento contará con una gran nave comercial y aparcamiento asociado. La parcela ocupa una posición estratégica junto a la glorieta que distribuye el tráfico hacia La Fresneda, Lugones, Santa Rosa, en Llanera, y los accesos a la autovía en dirección a Oviedo.

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La zona forma además parte del corredor urbano transformado tras la construcción de la pasarela peatonal y ciclista entre Lugones y La Fresneda y el desarrollo residencial de Les Bellotines, uno de los principales crecimientos urbanísticos recientes del municipio.