La Escuela de Ciclismo Viella bate récord de inscritos y vive un gran momento: "Este deporte aporta mucha libertad y fomenta el compañerismo"

En el mejor momento de su historia, justo cuando se encuentran inmersos en su temporada número 25, la Escuela de Ciclismo Viella ha alcanzado su máximo histórico de integrantes, con 57 ciclistas. El curso anterior se situaba en 36, con lo que el salto ha sido notable. Y esa circunstancia también ha provocado que hayan tenido que encontrar soluciones para poder seguir ofreciendo la mejor formación en una entidad con deportistas de 6 a 14 años. Para poder afrontar con la misma calidad de siempre su labor, han llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Siero a través del que poder disponer del entorno del mercado de ganado de la Pola para entrenar los jueves por la tarde, durante dos horas.

“Nos genera mucho beneficio a nivel técnico y de libertad. Este circuito nos permite trabajar la técnica, con beneficios para que los chavales por ejemplo aprendan a girar y que en las curvas levanten el pie”, destaca Paco Fuentes, presidente de la Escuela Ciclista Viella, que enumera otras ventajas. “Contar con más espacios nos permite separar en grupos a los chavales, generamos cuatro distintos, para que unos hagan circuitos y otros rueden. Además nos permite trabajar sobre un desnivel con subidas y bajadas”, añade.

EN IMÁGENES: Entrenamiento Escuela Ciclista de Viella / P. A.

En el mes de abril empezaron los integrantes de la Escuela Ciclista Viella a entrenar todos los jueves en la capital sierense. El amplio grupo de chavales de 6 a 14 años hace además BTT en La Fresneda, y en el circuito Chechu Rubiera, también en la Pola.

Una filosofía formativa

Carlos González, Pablo Álvarez, José Manuel Mendoza, Iratxe Prado y María Llano son los entrenadores que se encargan de formar a los jóvenes de una entidad con una filosofía clara formativa. “Nuestra pretensión es que aprendan a hacer una actividad deportiva, sin más. Después cuando ya dan el salto a cadetes tendrán que buscarse la vida y tomárselo con más ahínco la actividad si quieren llegar a hacer algo en el ciclismo”, afirma Paco Fuentes.

¿Y qué momento vive este deporte? “Muy bueno, sin duda”, comenta, antes de referirse a los motivos por los que anima a practicarlo: “Aporta mucha libertad y permite entablar mucho compañerismo. Andar en bici por ahí les genera mucha libertad”.

El más de medio centenar de integrantes del club realiza durante todo el año las pruebas de los Juegos Escolares, y también la competición “Futuro Bay”, entre Asturias y Cantabria, de ocho carreras, repartidas entre ambas comunidades. Además cuenta con el equipo femenino, fuera de la escuela, con chicas de 15 a 18 años, que tienen que afrontar competiciones fuera de la región, lo que dispara los costes económicos.

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“El problema es que solo tenemos una carrera de féminas, que es la que vamos a hacer aquí en Siero en julio, donde vienen desde cadetes hasta máster. Por eso la mayoría de nuestro presupuesto se va por ahí, pero es verdad que a nivel femenino somos el que mejor funciona de Asturias”, concluye Paco Fuentes, presidente de una escuela ciclista, con un cuarto de siglo de vida, y que supera las fronteras más allá de Siero, porque cuentan con integrantes de Laviana, Castrillón, Gijón, Llanera, Noreña, Mieres, Langreo o Sariego.