Un militar asturiano de la base de la UME en León tomará el mando de la Policía Local de Siero: "Es una apuesta arriesgada", reconoce el Alcalde
El otro aspirante al puesto quedó descartado por no cumplir los requisitos exigidos y el nombramiento se hará efectivo en breve
El Ayuntamiento de Siero se encuentra en la fase final para nombrar al que será, previsiblemente, el primer militar al frente de una Policía Local en el Principado. Se trata de un comandante vinculado actualmente a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y destacado en León, de origen asturiano, que se convertirá en el nuevo comisario del cuerpo si culmina como está previsto el proceso de provisión abierto por el Consistorio.
El plazo de presentación de candidaturas ya ha concluido y, según avanzó este lunes el alcalde, Ángel García ("Cepi"), únicamente un aspirante cumple con los requisitos establecidos en las bases. Solo concurrieron dos personas y una de ellas quedó descartada por no acreditar la categoría profesional exigida, por lo que el militar de la UME ha quedado como único candidato válido para asumir el mando de la Policía Local.
“En Asturias, es la primera vez que se nombrará un militar como jefe de Policía Local, como comisario”, aseguró el regidor, que incluso apuntó que en el conjunto de España apenas existen antecedentes similares. García reconoció que es "una apuesta arriesgada", aunque defendió que la experiencia y disciplina adquiridas en el ámbito castrense pueden aportar mejoras organizativas al cuerpo municipal, siempre adaptadas a una estructura civil.
Mejor servicio
A este respecto, García vinculó directamente la llegada del nuevo comisario a “la mejora del funcionamiento de la Policía Local que tenemos en marcha” y afirmó que el futuro responsable “contribuirá a consolidarla”. El objetivo, según sostuvo, pasa por reforzar un servicio “útil para la sociedad”, mejorar la convivencia y aumentar la eficacia dentro de las competencias municipales.
La creación de esta plaza forma parte de la nueva estructura de mando diseñada para fortalecer la dirección operativa del cuerpo en un momento marcado por la reorganización interna y la recuperación de efectivos. Sobre el coste económico, García cifró el salario bruto anual del puesto en torno a los 60.000 euros.
El Alcalde evitó desvelar por ahora la identidad del futuro comisario, aunque indicó que espera que pueda incorporarse “lo antes posible” una vez se resuelva formalmente el procedimiento mediante un decreto de nombramiento previsto para los próximos días.
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