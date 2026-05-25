Siero no le falla a la Virgen de la Cabeza: una multitud de fieles sigue en Meres la misa y la procesión en plena ola de calor

La Virgen de la Cabeza de Meres es pequeñina, pero su poder y devoción arrastra multitudes. Este lunes, el siguiente a Pentecostés, fueron cientos los fieles que desafiaron la ola de calor sofocante y se dieron cita en el santuario para cumplir con una tradición de fe que viene de muchos años atrás. "De siempre, de generación en generación, ya venían nuestras madres y abuelas", indicaba antes de la misa solemne Covi Hevia, vecina de Argüelles y una de las que "nunca fallamos".

Como María Jesús Rodríguez y Alicia García, de Arniella, que se desplazan todos los años a la misa aunque el termómetro esté disparado. Este año lo hicieron también con Herminia Rodríguez, de La Figarona, porque "la Virgen de la Cabeza no falla; si se le pide con fe, cumple". Conchita Carbajal, histórica chigrera de Casa Carlos, establecimiento de Tiñana que cerró hace un par de años, también asistió puntual a la eucaristía en los primeros bancos. "Cuando funcionaba el bar hubo años que no podía", relataba.

Un momento de la procesión, con la Virgen de la Cabeza portada por la famiia de Edgar Perales / Luján Palacios

Con los devotos apiñados en torno a la ermita, la misa fue concelebrada por una veintena de sacerdotes, diáconos y seminaristas, y tuvo como oficiante a Edgar Perales. El joven peruano, de 28 años, es uno de los sacerdotes recién ordenados en Asturias, y que ayer "debutó" de forma oficial en un santuario que "es muy especial para mí", indicó. "Cuando llegué de mi país estas parroquias fueron mi primer destino, en la Virgen de la Cabeza encontré una madre, y en el santuario, un nuevo hogar". indicó. "Para mí es un regalo inmenso porque he estado en esta zona como seminarista dos años y a la Virgen de la Cabeza le tengo un cariño inmenso. Me ha hecho mucha ilusión, porque tengo la costumbre de venir cuando puedo al santuario a saludarla", relató en su homilía.

Perales se centró en el mensaje de que "al estar aquí todos reconocemos en la Virgen de la Cabeza a una madre. Y al ser ella nuestra madre, pues que hay que confiar en ella y abandonarnos en ella", apuntó ante la mirada emocionada de sus padres y sus dos hermanos, que siguieron la misa en las primeras filas.

Edgar Perales, en la homilía / Luján Palacios

Ellos fueron precisamente los encargados de portar la imagen durante parte de la procesión, bajo un sol de justicia y con el acompañamiento de la banda de gaitas "El Piñote". El recorrido, seguido por decenas de fieles, regresó a una ermita que el año que viene lucirá remodelada. Porque tal y como avanzó el párroco de Meres, Manuel Alonso, las obras para la construcción de una sacristía y un cuarto de baño en el ábside de la capilla comenzarán en cuanto acaben las fiestas.

El diseño ha corrido a cargo del arquitecto Juan Roces, que también dio forma a la capilla, y combinará materiales como la madera, la piedra y el acero cortén para cerrar el espacio, actualmente al aire libre en la cabecera de la ermita. Han sido necesarios dos años de trámites, pero finalmente "los trabajos ya están ahí", indica el párroco, con un coste cercano a los 60.000 euros.

Asistentes a la eucaristía festiva / Luján Palacios

Ya cuentan con la mayor parte del dinero, pero la Comisión del Santuario sigue trabajando para tener fondos. A lo largo de estos días de novena y con la misa principal han vendido "cientos y cientos de velas", además de otros recuerdos con la imagen de la Virgen, como unas medallas en forma de corazón que son novedad este año y abanicos que este lunes fueron todo un acierto.

Tras los actos religiosos llegaron los fastos culinarios, con cientos de personas compartiendo mesa y mantel en la carpa de la fiesta. Por la noche iba a tener lugar la segunda gran verbena de las fiestas, con la animación de la orquesta Tekila y el Grupo D'Cano. Este martes, último día del festejo, se celebra el día del reparto del bollo a los socios. Antes se otorgará la Medalla Virgen de la Cabeza 2026 a Joaquín Alperi Lastra, en reconocimiento a su implicación con la vida de la parroquia.

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También habrá juegos tradicionales, música de gaita, charangas y una gran descarga de fuegos artificiales.