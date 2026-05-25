La tradicional subida automovilística a Muncó, puntuable para el Campeonato de Asturias de Montaña, calienta motores para su edición número 44
El trazado contará con 3,9 kilómetros y una pendiente máxima del 7,42%, combinando velocidad y exigencia técnica
La Subida a Muncó, una de las pruebas automovilísticas con más tradición de Asturias, celebrará su 44.ª edición el viernes (29) y sábado (30) en su recorrido habitual entre la Pola y el Alto de Muncó. La competición está organizada por el Club Automóvil Siero, en colaboración con el Ayuntamiento, y será puntuable para el Campeonato de Asturias de Montaña en las categorías de monoplazas y turismos, además del Trofeo de Montaña por Clases.
La presentación oficial tuvo lugar este lunes con la participación del alcalde de Siero, Ángel García, y de la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, junto a Emilio Carrasco, Tino Pérez y Vital Valle, miembros de la organización.
El trazado contará con 3,9 kilómetros y una pendiente máxima del 7,42%, en un recorrido que combina velocidad y exigencia técnica y que cada año congrega a numerosos aficionados. Durante la presentación, Ana Nosti destacó además el impacto de la prueba en la actividad económica local. “La Subida a Muncó siempre atrae a numerosos visitantes , con lo que supone para el comercio y la hostelería”, señaló la edil, que también pidió seguir el evento “con responsabilidad”.
La celebración de la prueba implicará además restricciones de tráfico y estacionamiento en distintas zonas de La Pola durante la jornada del sábado.Así, quedará prohibido estacionar desde las seis de la mañana y hasta el final de la competición en el primer tramo de la calle Florencio Rodríguez, así como en Río Deva, Río Esva, Cónsul y la avenida de Gijón.
Además, a partir de las nueve de la mañana, se producirán cortes puntuales de tráfico en varias calles del casco urbano, entre ellas Pedro Vigil, Florencio Rodríguez, Torrevieja, Hermanos Felgueroso, Luis Navia Osorio, Les Comadres y la plaza de Europa. Existirán itinerarios alternativos en función del desarrollo de la prueba.
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