Apertura inminente: arranca (por la noches) el asfaltado de la nueva glorieta de acceso a Parque Principado
Los trabajos obligan a cerrar al tráfico en ambos sentidos la salida Granda Oeste de la autovía Oviedo-Villaviciosa (A-64)
La apertura de la nueva glorieta de acceso a Parque Principado y al resto de eje comercial de Paredes es ya inminente. La constructora contratada por el Ayuntamiento de Siero ha iniciado ya el asfaltado de la infraestructura, uno de los últimos trabajos antes de su entrada en servicio. Las labores comenzaron en la noche del lunes en la salida 30 de la autovía Oviedo-Villaviciosa (A-64), en el enlace de Granda-Oeste, y se desarrollarán hasta este jueves en horario nocturno, entre las 22.00 y las 6.00 horas, para reducir las afecciones sobre uno de los puntos con mayor intensidad circulatoria del área central asturiana.
Durante los trabajos, permanece cerrada en ambos sentidos la salida de la autovía que conecta con el área comercial de Paredes, Parque Principado y los accesos hacia Colloto y Granda.
El asfaltado supone una de las últimas actuaciones de obra civil antes de la apertura de la glorieta, cuya puesta en funcionamiento queda prácticamente pendiente de la señalización horizontal y vertical. La infraestructura está diseñada para reorganizar y agilizar los movimientos de tráfico hacia Viella, Granda-Oeste y el entorno comercial, especialmente para los vehículos procedentes de la A-64 en sentido a Oviedo.
Mientras duren las restricciones, los conductores que circulen hacia Oviedo deben continuar hasta la salida 25A de la O-14, junto al HUCA, para realizar allí el cambio de sentido y enlazar posteriormente con la N-634. En dirección Santander, el tráfico debe desviarse hasta la salida 28 para conectar desde ese punto con la carretera nacional.
La actuación incluye además un carril segregado para facilitar las incorporaciones directas procedentes de Oviedo hacia el eje comercial y reducir las retenciones que se producen habitualmente en momentos de máxima afluencia.
El Ayuntamiento de Siero financia íntegramente las obras con recursos municipales. La inversión asciende a 872.044 euros y el plazo de ejecución fijado para la actuación ha sido de seis meses.
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