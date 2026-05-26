El Ayuntamiento inicia la reparación de los muros de los chalés municipales del entorno de Alcalde Parrondo

El Ayuntamiento de Siero continúa ampliando el volumen de inversión pública en la Pola. La última actuación anunciada es la rehabilitación de los muros de cierre y divisorios de los chalés municipales de la zona de Alcalde Parrondo, una obra valorada en 34.898 euros que se ejecutará en un plazo de ocho semanas. La intervención se suma a las llevadas a cabo en la última década y con las que el Consistorio asegura haber movilizado ya más de 13 millones de euros.

Durante la presentación del proyecto, el alcalde, Ángel García, enmarcó esta nueva obra en una "estrategia de transformación urbana sostenida en el tiempo", especialmente visible en el entorno de Alcalde Parrondo. Según explicó, las intervenciones promovidas desde 2015 en esta área suman 6,7 millones de euros, una cifra a la que se añaden otros 7 millones previstos para 2026 en distintos proyectos,

Entre las inversiones ejecutadas en la última década destacan la remodelación del Parque Alfonso X El Sabio, la construcción de la escuela infantil, la urbanización de Alcalde Parrondo y la peatonalización de Luis Navia Osorio, además de actuaciones en patrimonio municipal como la mejora de la fachada de la casa consistorial y la cubierta del Palacio de los Marqueses de Santa Cruz.

A estas actuaciones se sumarán este año proyectos de gran alcance como la renovación de la calle Capitán General Gutiérrez Mellado, la mejora del acceso a la localidad por la avenida de Gijón y las obras del Parque de la Reconquista, que elevan el esfuerzo inversor municipal en la capital del concejo.

Deterioro

Las obras que ahora se inician afectarán a los muros situados en las calles Alcalde Parrondo, David Vázquez, Luis Navia Osorio y Torrevieja, e incluirán la limpieza de cerca de 580 metros lineales de cerramiento, reparaciones estructurales en unos 74 metros, la sustitución de elementos metálicos deteriorados y trabajos de pintura sobre alrededor de 800 metros cuadrados de superficie exterior.

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“El objetivo es mejorar los entornos y los espacios públicos, que el espacio que compartimos todos esté en las mejores condiciones posibles”, defendió el regidor durante la presentación de una actuación incluida en la modificación de crédito financiada con remanente líquido de tesorería.