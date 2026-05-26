Manualidades, bailoterapia, alfabetización digital y hasta teatro terapéutico: presentados los talleres del programa Siero Acompaña

Manualidades creativas, bailoterapia, risoterapia y una gran novedad: un taller de teatro terapéutico en el que, a través de la interpretación, la expresión corporal y la representación de situaciones cotidianas, se trabajarán aspectos emocionales y comunicativos que favorecen el bienestar y la integración social de los participantes. Estas son algunas de las actividades que el Ayuntamiento acaba de sacar a licitación dentro del programa municipal "Siero Acompaña", con un presupuesto de 28.300 euros.

Así lo anunciaron este martes la concejala de Mayores, Pilar Santianes, y la técnica municipal Consuelo Urdangaray. La edil destacó la importancia del programa para combatir la soledad no deseada. "Hay mucha más gente de lo que pensamos que, por cuestiones personales, se siente sola y este tipo de actividades les ayuda a salir, a socializar y a dinamizar su vida cotidiana. Por ello, desde la concejalía animamos a la gente a participar", afirmó Santianes.

Talleres por bloques temáticos y gratuitos

Los talleres, que serán gratuitos, estarán organizados en cinco lotes. El primero, Arteterapia, incluye manualidades creativas, bailoterapia y risoterapia, con el fin de favorecer el bienestar emocional y social de forma lúdica. El segundo, Memoria y mente activa, está orientado a la estimulación cognitiva y a la promoción del envejecimiento activo.

El tercer lote corresponde al taller de alfabetización digital, estructurado en dos niveles. El primero, "Primeros pasos digitales", está dirigido a proporcionar habilidades básicas para desenvolverse en situaciones cotidianas que requieren el uso de la tecnología. El segundo, "Conexión total", se centra en el uso del teléfono móvil como herramienta digital de relación social, comunicación y entretenimiento. El cuarto lote se centra en el Taller de teatro terapéutico.

Por último, el quinto lote recoge talleres prácticos de autocuidado y bienestar, entre ellos, “Vivir el presente, claves para disfrutar cada día” y “Autoestima y autocuidado en la edad adulta”, enfocados en la psicología positiva y en la adquisición de herramientas prácticas para el bienestar emocional en la vida cotidiana.

Todos los talleres serán gratuitos y se realizarán en diferentes centros municipales y hogares de pensionistas de todo el concejo, tanto en la zona urbana como en la rural. Además, se contempla la posibilidad de facilitar desplazamiento gratuito a aquellas personas interesadas en participar que no tengan forma de acudir a las actividades.

Está previsto que los talleres comiencen en septiembre y que se prolonguen hasta diciembre. "El periodo de inscripción se dará a conocer una vez que finalice el proceso de licitación", explicó Pilar Santianes.

Actividades complementarias

Estos talleres completan la oferta del programa "Siero Acompaña" que cuenta también con Panaderos del Deporte y los Paseos Saludables, cuyas inscripciones ya se encuentran abiertas desde la semana pasada. Su objetivo es "acercar la práctica deportiva a las zonas rurales, para, por un lado, promover hábitos saludables y, al mismo tiempo, promover espacios de encuentro que favorezcan la socialización y el mantenimiento de vínculos sociales entre los participantes", recordó la concejala de Mayores.

La actividad de Panadero del Deporte se realizará con un equipo de monitores especializados que se desplazará a Anes, Santa Marina y La Fresneda para ofrecer clases de actividad física, mientras que los Paseos Saludables consistirán en pequeñas rutas, de baja intensidad, de 90 minutos cada una, aproximadamente. Se harán dos al mes y tendrán lugar los viernes. "El primero de ellos será este mismo viernes, 29 de mayo, y saldrá a las 11.00 horas desde la piscina municipal de Lugones", especificó Santianes. Toda persona mayor de sesenta años que quiera participar "puede apuntarse ya o simplemente presentarse el día de la actividad”, concluyó la edil.

Noticias relacionadas

Los interesados en apuntarse a estas dos actividades pueden hacerlo en la web del Ayuntamiento, en el área de Servicios Sociales, en la pestaña de "Siero Acompaña", o a través del teléfono 681 178 828, vía llamada o WhatsApp, así como en las asociaciones de vecinos de las localidades donde se realizarán las actividades.