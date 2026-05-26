Nacho Fonseca dará nombre al aula de música del colegio Xentiquina de Lieres: "ha tenido una influencia relevante en nuestra identidad"

El CEIP Xentiquina Lieres-Solvay celebrará el próximo 11 de junio, a las 10.00 horas, un acto institucional en el que oficializará el nombramiento de su aula de música como “Aula Nacho Fonseca”, una iniciativa con la que el centro quiere reconocer la trayectoria educativa, cultural y musical del docente y compositor.

La decisión supone un reconocimiento a una figura estrechamente vinculada al desarrollo del proyecto educativo y cultural del colegio, cuya denominación incorpora el nombre de Xentiquina, el grupo musical impulsado por Fonseca y vinculado a la recuperación y difusión de la música tradicional asturiana. Desde el centro subrayan cómo su aportación en el ámbito pedagógico y cultural "ha tenido una influencia relevante en la identidad del colegio" y en varias generaciones de alumnado.

Homenaje permanente

El acto, previsto en las instalaciones del centro de Lieres, servirá para formalizar el cambio de denominación del espacio dedicado a la enseñanza musical, que pasará a integrarse de manera permanente en la vida del colegio bajo el nombre del maestro. La iniciativa busca reconocer tanto su trayectoria profesional en la educación pública como su contribución a la cultura asturiana, especialmente en el ámbito de la música tradicional y de la difusión de la lengua asturiana desde el entorno educativo.

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Según ha trasladado el colegio, al encuentro han sido invitadas distintas autoridades del ámbito educativo y representantes institucionales del Principado, así como responsables municipales del concejo de Siero. La previsión es que el acto reúna a miembros de la comunidad educativa y personas vinculadas a la trayectoria profesional de Fonseca.