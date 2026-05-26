Siero impulsa una revisión del PGOU para la ciudad deportiva del Oviedo en La Belga: el trámite entra en información pública durante mes y medio

El Ayuntamiento de Siero impulsa una revisión parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para hacer posible la futura ciudad deportiva del Real Oviedo en La Belga. El proceso entra ahora en una fase clave con la apertura del trámite ambiental por parte del Principado, un procedimiento preceptivo antes de la aprobación definitiva de la modificación urbanística.

La documentación sometida a información pública plantea un desarrollo progresivo del complejo deportivo, concebido para ejecutarse por etapas. La primera fase se centraría en la urbanización general de los terrenos y en las infraestructuras básicas necesarias para el funcionamiento del recinto, incluyendo accesos, redes de servicios y adecuación del ámbito. Posteriormente, el proyecto avanzaría con la construcción de los principales equipamientos deportivos, entre ellos los seis campos de entrenamiento, edificios técnicos y dependencias vinculadas a la actividad de cantera y primer equipo.

"Estratégica"

El planeamiento deja abierta una tercera fase destinada a completar el complejo con futuras dotaciones complementarias y posibles ampliaciones, dentro de una actuación considerada estratégica tanto para el club como para el desarrollo urbanístico del entorno de La Belga y Bobes. La resolución autonómica da un periodo de 45 días hábiles para la presentación de alegaciones y consultas sectoriales dentro de la evaluación ambiental.

En concreto, la revisión parcial del PGOU de Siero para desarrollar la futura ciudad deportiva del Real Oviedo atañe a una superficie total de 392.154 metros cuadrados, con una edificabilidad global prevista de 52.500 metros cuadrados. El uso predominante será el de "equipamiento supramunicipal privado en modalidad deportiva".

La actuación se desarrollará en tres fases. En la primera van los seis campos de fútbol y una edificación de 1.200 metros cuadrados sobre rasante destinada a vestuarios, gimnasio, despachos técnicos y de entrenadores, almacenamiento y lavandería.

La segunda fase concentra el grueso del complejo, con un programa todavía sujeto a posibles modificaciones durante la tramitación urbanística. Entre las principales piezas previstas figura una residencia comunitaria para el primer equipo, de 3.600 metros cuadrados, destinada a alojamiento de futbolistas, técnicos y directivos, además de espacios para las concentraciones previas a los partidos y las pretemporadas.

A ella se suma una residencia comunitaria de fútbol base y aulas, con 4.800 metros cuadrados, concebida para jugadores de cantera y con dormitorios dobles con baño y zonas comunes. También se proyecta un edificio de 7.000 metros cuadrados, que integrará vestuarios, despachos de técnicos y entrenadores, gimnasio, cabinas de fisioterapia, almacenaje y comedor para jugadores y técnicos.

Tienda

La documentación urbanística añade un edificio administrativo de 3.600 metros cuadrados para oficinas centrales del Real Oviedo; una sala polivalente de 300 metros cuadrados para reuniones, conferencias o exposiciones, y una tienda, también de 300 metros cuadrados, abierta al público y destinada a ropa y merchandising del club.

El programa incluye igualmente una capilla de 400 metros cuadrados. Y es que, según consta en la documentación, "en los estadios y resto de ciudades deportivas de Pachuca en México y Chile se ubica habitualmente una capilla en la que ofician las misas semanales".

Todo esto se completa con una caseta de vigilancia de 120 metros cuadrados para el control de acceso y otros 2.500 metros cuadrados destinados a baños, mantenimiento y almacenamiento, incluyendo espacios para maquinaria y jardinería.

Junto a las edificaciones de más tamaño, el documento prevé pequeñas construcciones auxiliares con baños y almacenamiento deportivo. También se implantarán usos hosteleros (cantina, bar, restaurantes...) que den servicio a la ciudad deportiva.

La última fase incorpora cuatro grandes equipamientos. Se trata de un área docente de 6.000 metros cuadrados definida como "universidad del fútbol", una clínica deportiva de otros 6.000 metros cuadrados destinada a deportistas y abierta a miembros del Real Oviedo y otros equipos, un edificio administrativo de apoyo de 1.500 metros cuadrados y un miniestadio de 6.000 metros cuadrados.

Gradas

Sobre este miniestadio, la memoria solo concreta que contará con "gradas perimetrales" y que estará destinado a "la celebración de partidos de todas las categorías con público". El expediente no fija capacidad, número de espectadores, ni un diseño arquitectónico concreto.

La urbanización asociada al proyecto incluye una nueva glorieta de acceso desde el Camín del Río, la ampliación de los actuales viales, una plataforma ciclista, recorridos peatonales y aparcamientos públicos. El documento calcula entre 100 y 130 plazas de estacionamiento en el vial principal y entre 15 y 25 adicionales en otro tramo con aparcamiento en línea.

El abastecimiento de agua se resolverá mediante un nuevo depósito en Cantu Negru, conectado a la toma del Consorcio para la Gestión del Agua de Asturias (Cadasa) de La Cobertoria. Las aguas residuales se derivarán al colector general de Pruvia, en Llanera, mientras que las pluviales se recogerán mediante una red separativa y sistemas de drenaje sostenible.

Los núcleos rurales de La Belga y Ordoño y los asentamientos industriales de esa zona del occidente del concejo de Siero ya presentan graves problemas de suministro de agua, algo que podría incrementarse con la proyectada instalación de la ciudad deportiva del Real Oviedo y otros desarrollos residenciales.

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Para solucionar esta problemática, el gobierno municipal que lidera el socialista Ángel García, "Cepi", ha sacado a licitación recientemente un proyecto de 1,4 millones de euros para dotar de nuevas infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de agua a ese entorno.