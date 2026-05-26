Siero premia a sus estudiantes más brillantes en una gala en el Auditorio de la Pola

El Ayuntamiento de Siero celebrará este jueves a las 19.00 horas, en el Teatro Auditorio de Pola de Siero, la tercera edición de su Gala de Excelencia Académica, una iniciativa con la que el Consistorio busca reconocer el esfuerzo y la dedicación del alumnado más destacado del concejo.

La concejala de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias, presentó este martes el evento, en el que serán homenajeados un total de 15 estudiantes de los cuatro institutos públicos de Siero que han obtenido matrícula de honor en segundo de Bachillerato durante el curso 2025/2026.

Constancia

La gala pretende poner en valor el trabajo, la constancia y el compromiso académico de los jóvenes del concejo. En esta edición el humorista y presentador Eduardo La Piñera será el encargado de conducir la ceremonia, y tendrá lugar una ponencia del piloto asturiano de automovilismo Javi Villa, quien compartirá con los asistentes su experiencia personal y profesional, en una intervención orientada a inspirar a los jóvenes a través de valores como el esfuerzo, la disciplina y la superación.

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Durante la presentación, la edil de Educación animó a los vecinos a asistir a una gala que será de acceso libre hasta completar el aforo del Teatro Auditorio.