El sindicato SIPLA recurre en los tribunales el proceso para designar el nuevo comisario de la Policía Local de Siero
"Los requisitos establecidos apuntaban de forma evidente hacia un perfil de procedencia militar", sostiene la demanda judicial contra el procedimiento que está a punto de desembocar en el nombramiento de Iván Fernández, actual comandante de la UME
El Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (SIPLA), mayoritario en el colectivo, ha presentado una demanda judicial contra el procedimiento impulsado por el Ayuntamiento de Siero para cubrir la plaza de comisario, un proceso que desembocará previsiblemente en el nombramiento de Iván Fernández, comandante vinculado actualmente a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y destinado en León, como primer militar al frente de una Policía Local en Asturias.
La organización sindical considera que las bases vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad al exigir pertenecer al subgrupo A1, una condición que —según sostiene— no figura en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) vinculada al puesto convocado.
El recurso se anuncia justo después de que el alcalde, Ángel García, anunciara que el proceso había quedado prácticamente resuelto tras concluir el plazo de presentación de candidaturas con un único aspirante válido. Según explicó el regidor, concurrieron dos aspirantes, aunque uno de ellos quedó excluido por no acreditar la categoría profesional exigida en las bases.
El SIPLA sostiene que los requisitos establecidos apuntaban “de forma evidente hacia un perfil de procedencia militar” y recuerda que ya había advertido públicamente desde el inicio de la convocatoria de que las bases parecían “diseñadas de manera muy concreta para favorecer un determinado perfil profesional ajeno a la Policía Local”. El sindicato añade que la exigencia del subgrupo A1 "dejó fuera a mandos de Policía Local asturianos con titulación y experiencia acreditada en puestos de responsabilidad", generando —según denuncia— "una situación de desigualdad evidente" respecto a integrantes de otros cuerpos policiales que sí podían concurrir al proceso.
La organización sindical, muy enfrentada al Alcalde desde hace años, también expresa su “preocupación” por la rapidez con la que se produjo el anuncio y publicación del nombramiento “sin que conste públicamente una valoración objetiva, transparente y motivada” de los méritos y capacidades de las personas aspirantes.
García justificó la creación de la plaza dentro de la nueva estructura de mando diseñada para reforzar la dirección operativa de la Policía Local en plena reorganización interna y recuperación de efectivos. Con la presentación de la demanda, el SIPLA traslada ahora el conflicto a los tribunales para que determinen si la convocatoria "se ajusta plenamente a Derecho" y garantiza realmente los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
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