Diez toneladas de acero para decorar la glorieta entre Lugones y La Fresneda: una empresa de Gijón elabora las 550 piezas que compondrán el mapamundi

Un total de 550 piezas de chapas de acero corten de un tamaño máximo de dos mil por mil milímetros y 24 kilos de peso cada una de ellas. En total, cerca de diez toneladas de acero compondrán los diferentes fragmentos del mapamundi que se reproducirá en la rotonda que conecta Lugones y La Fresneda, en Siero. Su fabricación corre a cargo de Industrias Ramso S.A., una empresa con más de medio siglo de trayectoria en el sector del metal, ubicada en el polígono industrial La Peñona, en Veriña (Gijón). Luis Alfredo García, director técnico y copropietario de la compañía junto con su hermano, Rafael Antonio García, asegura que "es la primera vez que hacemos un proyecto de estas características y estamos muy ilusionados".

García habla de un trabajo bonito y diferente. "Nosotros somos una empresa metalmecánica y hacemos mucha ingeniería, diseño y fabricación de maquinaria de diseño propio, incluso esculturas para chalets o para contratistas con los que tenemos ya ciertas relaciones. Esta es una obra muy diferente a lo habitual", explica.

Por la izquierda, José Antonio Martínez, técnico municipal; María José Fernández, Ángel García, Verónica Durán, arquitecta del proyecto; Luis Alfredo García, director técnico del taller y Anthonela Zabala, de la empresa adjudicataria. / Lucía Rodríguez

La empresa comenzó con la elaboración del proyecto y las diferentes piezas hace tres semanas y llevan hechas ya alrededor de 200. "Calculamos que nos quedarán por delante otros diez días más para terminar". Y es que la tarea encomendada por el Ayuntamiento de Siero requiere de un arduo trabajo.

El alcalde, Ángel García, y la concejala de Atención a las Personas, María José Fernández, visitaron este miércoles el taller donde se están fabricando y tratando las piezas metálica para conocer de primera mano cómo es el proceso de elaboración. Durante la visita, el regidor recordó que el objetivo de la actuación es "contar una historia y provocar una reflexión sobre nuestro planeta, a su vez que actúa de modo artístico y didáctico".

Oxidación por adelantado

El acero corten tiene dos maneras de oxidarse. Una es natural con el agua y otra con un oxidante que es inácido. Con el agua va cogiendo color con el tiempo, pero siempre va a poder arrollar algo de óxido y manchar las bases donde va apoyado. Por eso, en la empresa de Luis Alfredo García se anticipan al proceso de oxidación para evitar que esto ocurra.

"Utilizamos un ácido que lo que hace es acelerar el proceso que se produciría de manera natural, de manera que la pieza coja ya el color oxidado", explica. Una vez alcanzado el punto deseado, se le aplica un paralizante para que no se siga oxidando de manera que no manche si se toca ni estropee los apoyos.

Como ejemplo de objetos que están realizados a través de este tipo de acero, están farolas, cierres de fincas o esculturas. "No es como un acero al carbono que se va oxidando con los años hasta que desaparece, sino que coge un punto de oxidación y ya no se oxida más". Añade, además, que el material "ya viene de laminación con unas propiedades químicas especiales para llevar a cabo el proceso".

Una vez que todas las piezas estén terminadas, el sistema de anclaje se hará a través de tracción en lugar del método habitual. "El típico se introduce en el hormigón, se aprieta y es expansivo, con lo que se corre el riesgo de que el hormigón se quiebre". Por tanto, lo que harán será introducir un perno en el hormigón con una resina que se aplica igual que si fuese una silicona, ofreciendo muchísima más resistencia que el hormigón y que, a su vez, no debilita el cemento, evitando su rotura, detalla García. Cada chapa lleva unos ocho tornillos de anclaje y tuercas ciega para que "se vea más bonito".

Además de las piezas que formarán los continentes, también se están elaborando las 28 letras que compondrán el lema "Save your planet, cuida tu planeta", a través del mismo proceso.

Un proyecto estético, artístico y didáctico

La mejora estética del nudo de conexión AS-17 y AS-381 implica una actuación integral en la rotonda que conecta Lugones con La Fresneda. Una glorieta de 4.135 metros cuadrados y 73 metros de diámetro sobre la que se representará un mapamundi, como una interpretación del globo terráqueo, que será visible desde la pasarela que une ambas localidades. El proyecto cuenta con un presupuesto de 598.775,54 euros .

"No es una obra al uso, sino una actuación con la que queremos dar vida y sentimiento, en este caso a Lugones y La Fresneda, y en la que tenemos puesta mucha ilusión. Actuaciones como esta buscan que tengamos un Siero más agradable para vivir y que la gente se sienta identificada y contenta", subrayó el Alcalde.

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El proyecto se rematará con un mural, el mayor de Siero, que tendrá una extensión total de 1.200 metros cuadrados de superficie, pintado en la zona del puente situado sobre la rotonda. La propuesta la ejecutará Sfhir, nombre con el que firma su obra el madrileño Hugo Lomas, y representa el sistema solar, con recreaciones de los planetas, y algún que otro detalle curioso, como un satélite, un astronauta y hasta la figura del popular personaje de cine "E.T. el extrarrestre".