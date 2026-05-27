El nuevo ramal de acceso a Parque Principado, listo para entrar en servicio al mismo tiempo que la glorieta de Granda
El vial evitará la rotonda de la Central Lechera al tráfico que llega al complejo comercial desde Oviedo y la autopista "Y"
Las obras del nuevo vial de acceso a Parque Principado para que el tráfico procedente de Oviedo y de la "Y" evite la rotonda de las inmediaciones de la Central Lechera están prácticamente listas. Durante los últimos días se ha ido procediendo al asfaltado del ramal, pendiente ya casi exclusivamente de que se complete la señalización para su entrada en servicio.
La actuación forma parte del proyecto que financia el Ayuntamiento de Siero para mejorar la movilidad en el entorno del gran complejo comercial de Paredes, junto a la glorieta del enlace Granda-Oeste de la autovía A-64. La previsión es que ambos elementos se inauguren en cuestión de días.
Con un presupuesto de casi 900.000 euros, el gobierno sierense que preside Ángel García, "Cepi", se decidió a mejorar el acceso a Parque Principado para acabar con los recurrentes atascos de tráfico que se registran coincidiendo con los días de mayores compras. También, a la vista de que la actuación se había caído de los planes ministeriales 25 años después de que se autorizara la apertura del área comercial sin tener todos los accesos completados.
Los trabajos arrancaron la pasada Navidad y ya están prácticamente listos.
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