El PP reclama la mejora de la gestión de residuos en Siero: "Urge una solución"

El Partido Popular (PP) de Siero denuncia deficiencias en el servicio de recogida de residuos en el concejo y reclama al gobierno local "realizar un estudio adecuado sobre las labores de limpieza, mantenimiento, conservación y cuidado del municipio, pormenorizado por calles, zonas y elementos de interés", para conocer la gestión real que se está llevando a cabo en esta materia. El concejal Javier Mateus critica "las condiciones de insalubridad que sufren algunas zonas", tanto urbanas como rurales, "debido a la acumulación de basura fuera de los contenedores". "Urge buscar una solución al problema", sostiene.

Según el edil, "en numerosos puntos del concejo donde hay cubos para la recogida de residuos, nos encontramos una acumulación de bolsas en plena vía pública, fuera de los cubos, debido a que, o bien el número de contenedores es escaso o bien la recogida no se realiza de manera eficiente, acumulando así los residuos día tras día".

"Mala gestión"

Mateus acusa al ejecutivo liderado por el socialista Ángel García de "inacción y abandono" en el cuidado del concejo y, en consecuencia, de la calidad de vida de los vecinos de Siero. "Es imposible que el Alcalde y su equipo del gobierno no sean conocedores de esta situación ya no solo por las quejas vecinales, sino también porque el problema se ve con tan solo pasear por las zonas afectadas, por lo que consideramos que la situación es resultado de la desidia de un gobierno que ha abandonado la gestión de los servicios básicos", apunta Mateus.

El edil popular también pone el foco en las "consecuencias que sufren todos los vecinos, especialmente quienes residen cerca de las zonas donde se ubican los contenedores". En su opinión, "carecer de una buena gestión de recogida de residuos en Siero está generando un problema de insalubridad y también de contaminación del entorno, sin contar otros que pueden surgir como puede ser la presencia de roedores en las zonas donde se acumulan los residuos".

Noticias relacionadas

Numerosas quejas vecinales

El PP asegura que su denuncia "está respaldada" por vecinos que "nos han trasladado su malestar" ante lo que consideran "una dejadez del propio Ayuntamiento en lo que es un servicio básico". Es por ello que Javier Mateus urge a una actuación inmediata para cambiar la situación. "Esta estampa real del concejo dista mucho de ese Siero para vivir que vende el Alcalde, y mucho más de la calidad de servicios públicos que se merece el que es el cuarto concejo de Asturias", sentencia.