Siero encarga a una consultora que actualice el proyecto para construir el depósito de aguas de la Pola, aprobado por primera vez hace diecisiete años

El Ayuntamiento de Siero ha adjudicado el contrato para revisar y actualizar el proyecto del depósito de agua de Cobasil, en la Pola, una infraestructura considerada estratégica para la garantía de suministro en la capital municipal. La actuación ha sido adjudicada a la empresa Magna Dea SL por un importe de 17.787 euros, con un plazo de ejecución de dos meses.

El objetivo de este encargo es adaptar técnica y económicamente el proyecto diseñado hace casi dos décadas y que nunca llegó a ejecutarse, pese a que desde entonces distintos informes municipales y urbanísticos han venido señalando la necesidad de ampliar la capacidad de almacenamiento de agua de la Pola. La idea es levantar un gran depósito en la zona de Vega de Poja con capacidad para 20.000 metros cúbicos de agua, ampliable en caso de necesidad. La actuación incluye, además, nuevas conducciones de alimentación desde la toma del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa), así como redes de distribución para abastecer distintos núcleos del entorno. La inversión prevista ronda los siete millones de euros.

Planificación

La infraestructura fue planteada ya en 2009 como una actuación clave para garantizar el crecimiento futuro de la capital sierense, aunque nunca pasó de la fase de planificación. Posteriormente, los estudios técnicos elaborados durante la revisión del Plan General de Ordenación Urbana -un proceso que, finalmente, no llegó a completarse- volvieron a insistir en la urgencia de ejecutar el depósito. Los redactores advertían de que la Pola presentaba "un déficit de acumulación de agua con el depósito de El Rebollar", por lo que consideraban "esencial la construcción del depósito de Cobasil, con una capacidad de 20.000 metros cúbicos".

Esos mismos informes señalaban, además, que el sistema actual apenas garantiza unas cuatro horas de reserva de agua en caso de incidencia o avería. El depósito de Cobasil fue concebido para corregir esa limitación y elevar la autonomía de suministro hasta cerca de dos días.

Prioridades

La actuación figura también entre las prioridades marcadas por el Ayuntamiento dentro de la futura reorganización del servicio municipal de aguas. El alcalde, Ángel García (“Cepi”), viene defendiendo la necesidad de "actuar antes de que los problemas sucedan", para asegurar el abastecimiento ante el crecimiento de población, vivienda y actividad económica que registra el concejo.

Noticias relacionadas

Dentro de esa estrategia, el gobierno local prevé movilizar alrededor de 75 millones de euros en infraestructuras de abastecimiento y saneamiento durante la próxima década, en lo que el propio Ayuntamiento ha definido como "la mayor inversión hidráulica" de su historia.