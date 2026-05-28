Ana Paz Paredes, nueva Guisandera de Oro de Asturias: el reconocimiento se entregará en Valdesoto

El Club de Guisanderas de Asturias entregará el próximo 3 de junio su tradicional reconocimiento anual a la cocina asturiana en un acto que se celebrará a las 19.30 horas en La Casona de Leceñes, en Valdesoto. La principal distinción de esta edición, la Guisandera de Oro, recaerá en Ana Paz Paredes, escritora y periodista que ha desarrollado su carrera en LA NUEVA ESPAÑA, en reconocimiento a su trayectoria profesional, su labor de conservación del recetario tradicional asturiano y su contribución a la difusión de la cultura gastronómica de la región.

El colectivo distinguirá además como Embajador Permanente de las Guisanderas de Asturias a La Taberna Asturiana Zapico, establecimiento situado en Toledo y regentado por Álvaro Egea y Nieves Zapico, por su trabajo en la promoción de la gastronomía asturiana fuera del Principado y por mantener la esencia de la cocina tradicional.

Reconocimiento

Durante el acto tendrá lugar asimismo un reconocimiento a Mayte Fernández García, guisandera del Restaurante La Costana, con motivo de su reciente jubilación. El Club de Guisanderas quiere destacar con este homenaje una trayectoria marcada por la dedicación a los fogones y la defensa de la cocina tradicional asturiana.

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Tras la ceremonia, los asistentes participarán en una Cena de Gala en el restaurante Casa Telva, también en Valdesoto, donde se pondrá el foco en la cocina de producto y tradición que caracteriza al colectivo de guisanderas.