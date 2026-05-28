Ana Paz Paredes, nueva Guisandera de Oro de Asturias: el reconocimiento se entregará en Valdesoto
Mayte Fernández, de La Costana y recientemente jubilada, también será homenajeada
El Club de Guisanderas de Asturias entregará el próximo 3 de junio su tradicional reconocimiento anual a la cocina asturiana en un acto que se celebrará a las 19.30 horas en La Casona de Leceñes, en Valdesoto. La principal distinción de esta edición, la Guisandera de Oro, recaerá en Ana Paz Paredes, escritora y periodista que ha desarrollado su carrera en LA NUEVA ESPAÑA, en reconocimiento a su trayectoria profesional, su labor de conservación del recetario tradicional asturiano y su contribución a la difusión de la cultura gastronómica de la región.
El colectivo distinguirá además como Embajador Permanente de las Guisanderas de Asturias a La Taberna Asturiana Zapico, establecimiento situado en Toledo y regentado por Álvaro Egea y Nieves Zapico, por su trabajo en la promoción de la gastronomía asturiana fuera del Principado y por mantener la esencia de la cocina tradicional.
Reconocimiento
Durante el acto tendrá lugar asimismo un reconocimiento a Mayte Fernández García, guisandera del Restaurante La Costana, con motivo de su reciente jubilación. El Club de Guisanderas quiere destacar con este homenaje una trayectoria marcada por la dedicación a los fogones y la defensa de la cocina tradicional asturiana.
Tras la ceremonia, los asistentes participarán en una Cena de Gala en el restaurante Casa Telva, también en Valdesoto, donde se pondrá el foco en la cocina de producto y tradición que caracteriza al colectivo de guisanderas.
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