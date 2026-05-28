El Ayuntamiento de Siero ejecutará 28 nuevas bases de contenedores de residuos en la zona rural

El Ayuntamiento de Siero instalará nuevas bases para contenedores aéreos de residuos y sujeta-contenedores, tanto de fracción resto como de reciclaje. En total, se llevarán a cabo 28 soleras y se instalarán 14 anclajes en 22 localizaciones diferentes, distribuidas en 12 parroquias distintas. Así lo anunciaron este jueves el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, y la concejala de Infraestructuras Urbanas y Limpieza Viaria, Sonia Lago.

La iniciativa, que está en periodo de contratación y cuenta con un presupuesto de 40.000 euros, tiene como objetivo "mejorar la seguridad, la eficiencia del servicio de recogida y las condiciones higiénicas en las zonas de depósito", recordaron los ediles. Además, el proyecto prevé la ejecución de soleras de hormigón sobre una base de zahorra artificial, que permitirán una fijación más estable y segura de los contenedores.

Mayor estabilidad y mejor gestión

Actualmente, Siero dispone de aproximadamente 1.800 ubicaciones de contenedores de fracción resto y cerca de 200 baterías de contenedores de reciclaje repartidas por todo el concejo. Muchos de estos contenedores se encuentran directamente colocados sobre el terreno o en cunetas, lo que supone, en algunos casos, "problemas como el desplazamiento de los contenedores por la acción del viento y, como consecuencia, posibles impactos de vehículos", detalló Javier Rodríguez, así como dificultades operativas durante las labores de recogida y vaciado por parte de los servicios municipales.

Además, Lago añadió que "en determinadas ubicaciones se ha observado la proliferación de roedores, que acceden desde el suelo al interior de los contenedores en busca de restos orgánicos".

En algunas de las ubicaciones, también se instalarán elementos metálicos sujeta-contenedores, especialmente diseñados para contenedores de 800 litros de fracción resto.

Además de la ejecución de las bases, el contrato incluye en algunos de estos 28 puntos trabajos de desbroce y pequeñas excavaciones, adaptando el terreno para asegurar la correcta implantación de las infraestructuras.

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Rodríguez recordó que "esta iniciativa da continuidad a las actuaciones realizadas el pasado año, cuando ya se ejecutaron 14 bases. Dado el buen resultado, "hemos decidido llevar a cabo más", concluyó.