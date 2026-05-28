Mucha más demanda que plazas para las cuatro escuelinas de Siero, con 221 solicitudes no admitidas en las listas provisionales

Muchísima más demanda que plazas. Es el balance que dejan las listas provisionales de las cuatro escuelinas para niños hasta tres años de Siero para el próximo curso, con 221 solicitudes no admitidas. Una situación que ha provocado que los padres de los niños más pequeños de Siero reclamen a la Consejería de Educación que abra una segunda línea en la escuelina de Los Polesinos, inaugurada el pasado mes de noviembre en el edificio del antiguo Cinema Siero, para poder ganar en torno a unas 39 plazas más.

Es cierto que los datos provisionales menguarán una vez sean oficiales ya las listas, ya que hay muchos casos de solicitudes duplicadas. El motivo es que los centros de El Carmín de Pola de Siero y La Manzana de Lugones se encuentran, hasta el próximo lunes 1 de junio, bajo la gestión del Ayuntamiento de Siero. A partir de esa fecha, pasarán a manos del Principado.

Esto significa que los padres podían solicitar plaza tanto para estos centros como para los que ya gestiona el Principado, que son Los Polesinos en la Pola y Mundo Feliz en Lugones. Y al ser administraciones distintas las responsables, un mismo niño puede aparecer en las dos listas. Algo que no sucede si por ejemplo la preinscripción se hace en dos centros que lleva el Principado, porque solo queda en esta lista provisional reflejada la elegida como primera opción.

Las cifras en la Pola

En Pola de Siero, para la Escuelina de El Carmín (municipal) se han quedado 59 solicitudes en lista de espera. En el tramo de 0 a 1 años hubo 14 peticiones para seis plazas, y ha que sumar 14 de no natos (nacimientos previstos después del 1 de junio que aún no tienen puntuación), por lo que se quedan fuera sin plaza 8. Para el tramo de 1 a 2 años hubo 36 peticiones para 6 plazas (30 sin ella). Y en el de 2 a 3 años 26 solicitudes para 5 vacantes (21 fuera).

En cuanto a Los Polesinos (autonómica) es donde se arroja el saldo más negativo, con 63 no admitidos. Los datos son 23 peticiones para 8 plazas (15 sin ella) en el primer ciclo; 32 solicitudes para solo cuatro vacantes (quedan 28 fuera) en el segundo ciclo; y 24 peticiones para apenas cuatro disponibles (20 excluidos) en el último ciclo.

La Escuelina Los Polesinos abrió el pasado 6 de noviembre, con una matrícula de 32 niños, aunque finalmente fue algo menor. La consejera de Educación, Eva Ledo, resaltó la importancia de rebajar en Siero la lista de espera, y dejó abierta también la posibilidad de abrir una segunda línea en este nuevo centro, con tres nuevas unidades (una por tramo de edad). “Estamos muy contentos, con esto podemos ir despejando la lista de espera en Siero. Y ya podremos ver la situación real y si se ve la necesidad de abrir más unidades”, indicó.

Una situación que, sin embargo, no se ha visto cumplida por el momento. Y que ha provocado el malestar de los padres que han visto cómo se han quedado sin plaza sus hijos, al no existir la previsión de abrir esas nuevas unidades. Algunos ya han empezado incluso a plantearse presentar reclamaciones ante la Consejería. “El argumento que dan, llamando por teléfono, es que no hay personal suficiente y que no están equipadas esas nuevas unidades”, cuenta una de las madres afectadas.

Fuentes de la Consejería de Educación, consultadas por LA NUEVA ESPAÑA, se limitan a indicar sobre esta situación que mantienen su objetivo de concluir tanto la extensión como la integración de las escuelas municipales en la nueva red autonómica, y que en el caso de Siero esto se producirá el próximo lunes, junto a las de otros trece concejos.

Las cifras en Lugones

En Lugones las cifras también son bastante parecidas, con una demanda también muy por encima de la oferta. En el caso de La Manzana (municipal) hay 44 no admitidos. En el tramo de 0 a 1 años hubo 15 peticiones para siete vacantes (ocho fuera), sin contar los 11 no natos sin puntuación. Para el ciclo de 1 a 2 años se quedaron 32 en lista de espera, con 37 solicitudes para cinco vacantes. Y en el último, de 2 a 3 años hubo 17 peticiones para 13 plazas (cuatro sin ella).

En cuando a Mundo Feliz (autonómica), que también abrió el pasado mes de noviembre, la lista de espera asciende a 55 solicitudes. En el tramo inicial se quedaron 12 peticiones fuera (16 para apenas cuatro plazas). En el segundo hubo 35 solicitudes para dos vacantes (33 sin ella). Y el final 12 preinscripciones para dos plazas (10 excluidos).