Nueva obra en un viaducto de la Autovía Minera: los trabajos de refuerzo en el de Arniella, sobre el río Noreña, cortan un carril en dirección a Mieres

La Autovía Minera (AS-I) vuelve a verse afectada por trabajos de conservación en uno de sus viaductos. La Consejería de Movilidad del Principado mantiene cortado un carril de circulación en el sentido Gijón-Mieres a la altura de Arniella, en el puente sobre el río Noreña, dentro de una actuación destinada a reforzar su estructura.

Las obras, que se desarrollan en el extremo del viaducto más próximo a las salidas hacia Noreña y la Pola, obligan a cortar el carril derecho en un tramo de un kilómetro, aproximadamente. Los trabajos consisten en la ejecución de una escollera y en la ampliación del terraplén, con el objetivo de reforzar la estabilidad y protección del viaducto.

Velocidad

La zona en obras se encuentra señalizada y, por el momento, no se están registrando incidencias relevantes de tráfico, más allá de la reducción de velocidad establecida para el tramo afectado.

Esta intervención llega cuando aún no se ha cumplido un año de la finalización de las importantes obras de conservación ejecutadas en el cercano viaducto de Grandarrasa, una actuación que condicionó durante más de medio año la circulación en el entorno del alto de La Madera, entre Siero y Gijón.

Aquellos trabajos comenzaron en noviembre de 2024 y obligaron al corte total de una de las calzadas mediante un sistema de desvío provisional del tráfico ("by-pass") hacia la plataforma contraria, habilitada con un carril por sentido. La actuación afectó primero a la circulación hacia Mieres y, posteriormente, a la de sentido Gijón, incluyendo también el túnel de La Madera.

Primera fase

La previsión inicial del Principado era concluir la primera fase de las obras a finales de enero de 2025. Sin embargo, una vez iniciadas, los técnicos decidieron ampliar el alcance de la intervención para adelantar nuevas labores de mantenimiento y refuerzo del viaducto, especialmente relacionadas con las juntas de dilatación. Esa ampliación prolongó las restricciones hasta junio.

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La circulación en doble sentido por una única calzada provocó retenciones puntuales, especialmente los viernes y durante los fines de semana, en dirección a Siero, antes del acceso al túnel de La Madera. El Principado llegó incluso a recomendar como itinerario alternativo la utilización de la AS-376 entre Sama de Langreo y Gijón para evitar la zona afectada por las obras.