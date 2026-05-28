Siero colocará un "Pitufo Gruñón" de más de tres metros de altura en el exterior de la puerta de llegadas del aeropuerto de Asturias

El concejo sierense se promocionará en el aeropuerto de Asturias con la figura de un «Pitufo Gruñón» de unos 3,5 metros de altura. Portará un cartel con el lema «Bienvenidos a Asturias» y el texto/logo «Visita Siero». Estará colocado sobre una peana e instalado en el exterior de la puerta de llegadas del aeródromo.

El Ayuntamiento acaba de publicar la licitación del contrato para esta actuación, la cuarta de estas características aunque la primera que estará fuera del municipio. Siero cuenta con otras tres piezas de gran tamaño de este tipo (una en Lugones, otra en la Pola y otra en El Berrón).

El alcalde sierense, Ángel García, había avanzado hace un tiempo que habría más figuras, pero no había precisado el lugar. Ahora, el proceso para que pueda colocarse en el aeropuerto está en marcha y el presupuesto base asciende a 22.667,51 euros.

Para hacerse una idea del tamaño de esta nueva pieza se puede comparar con la última instalada, la «Pitufina ferroviaria» de El Berrón, que mide cuatro metros y añade uno más de la peana, con lo que llega a los 5. En el caso de la figura del aeropuerto son 3,5 metros sin contar la peana, que también la tendrá.

Embajadores para un desarrollo sostenible

Siero eligió a los pitufos como una de sus señas al ser estos personajes embajadores oficiales de las Naciones Unidas para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con los que se identifica el concejo.

La primera gran figura de este tipo fue la del «Pitufo Gruñón», colocada en la rotonda de acceso a Lugones por Puente Nora, en febrero de 2022. La siguiente, una «Pitufina karateca», se instaló en noviembre de 2025 en el acceso a la Pola próximo al entronque con la Autovía Minera. La tercera fue la «Pitufina ferroviaria» de El Berrón, inaugurada el pasado enero.

Esta del aeropuerto se impulsa «con motivo de la promoción de la marca ‘Siero, un lugar para vivir’. Se «aprovecha la conexión actual que hay entre Siero y los Pitufos, y su labor como embajadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para convertir el paso por el aeropuerto en el primero hacia una visita al concejo posicionando a Siero en el mapa turístico regional de forma diferenciada frente a otros municipios», indica el pliego de condiciones.

Turismo temático y familiar

Con la instalación de la figura ornamental en el aeropuerto, se "aprovecha la conexión actual que hay entre Siero y los Pitufos, y su labor como embajadores de los ODS, para convertir el paso por el aeropuerto en el primero hacia una visita al municipio posicionando a Siero en el mapa turístico regional de forma diferenciada frente a otros municipios asturianos", indica el pliego.

Se refiere también la documentación a que la iniciativa "refuerza la diversidad de oferta turística ofertando en Siero el turismo temático y familiar mediante este personaje transgeneracional reconocido globalmente".