Siero encarga estudios técnicos y jurídicos sobre los efectos del nuevo reglamento de Urbanismo del Principado en el planeamiento municipal

La Corporación de Siero encargará a los servicios municipales un estudio jurídico y técnico sobre el impacto de la entrada en vigor del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (ROTU) en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en lo referente a parcelas y edificaciones situadas en núcleos rurales del concejo El acuerdo fue adoptado este jueves por el Pleno a partir de una enmienda de sustitución presentada por la portavoz de Izquierda Unida (IU), Tere Álvarez, a una moción registrada inicialmente por el Partido Popular (PP). La propuesta alternativa recibió el respaldo del gobierno socialista, que cuenta con mayoría absoluta.

El ROTU entrará en vigor el próximo mes de noviembre y ha abierto dudas sobre cómo puede afectar esa nueva regulación a determinadas propiedades catalogadas como suelo no urbanizable de núcleo rural y al encaje general en los planeamientos municipales actualmente vigentes.

La moción original defendida por el portavoz del PP, Juan Luis Berros, planteaba iniciar ya los trámites para adaptar el PGOU de Siero ante la futura aplicación de la nueva normativa autonómica. El edil popular sostuvo durante el debate que resulta necesario anticiparse a posibles problemas urbanísticos y evitar incertidumbres entre propietarios afectados.

Sin embargo, el texto finalmente aprobado apuesta por un paso previo consistente en estudiar técnicamente el alcance real que puede tener el reglamento antes de impulsar posibles modificaciones urbanísticas.

Durante el debate, Tere Álvarez defendió que la propuesta inicial del PP podía "generar alarma" entre vecinos y propietarios sin disponer todavía de una evaluación precisa sobre las consecuencias efectivas del ROTU. La portavoz de IU sostuvo que el Ayuntamiento debe actuar “con rigor” y basar cualquier futura actuación en informes técnicos y jurídicos.

Juan Luis Berros rechazó la enmienda de sustitución al considerar que "dilata el proceso" y retrasa actuaciones que, a juicio de los populares, deberían empezar a tramitarse cuanto antes para evitar incertidumbres futuras en los núcleos rurales del concejo.

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El debate urbanístico centró buena parte de la sesión. El Pleno estuvo presidido únicamente en su primera parte por el alcalde, Ángel García “Cepi”, que se fue para asistir a una "reunión importante", según indicaron sus portavoces. La presidencia fue asumida durante el resto de la sesión por el teniente de alcalde Javier Rodríguez Muñiz.