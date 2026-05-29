El alcalde de Siero encomendará al nuevo comisario de la Policía Local reducir el absentismo: “Hay agentes de baja entre el 28 y el 75 por ciento de los días de los últimos cuatro años”

El alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, encomendará al nuevo comisario de la Policía Local, Iván Fernández, reducir el absentismo entre los agentes del cuerpo. El regidor destacó que seis efectivos han estado de baja durante un número de días significativo en los últimos cuatros años. “Una de las cuestiones que le plantearemos al nuevo comisario es que mire a ver qué se le ocurre para mejorar el ambiente y reducir el absentismo, que está disparado, y siempre son los mismos”, manifestó este viernes Cepi.

El nuevo máximo cargo de la Policía Local de Siero será Iván Fernández, un comandante asturiano de la base de la UME en León, que como detalló el alcalde, “tomará posesión en breve”. Fue seleccionado en un proceso abierto desde el Ayuntamiento, al que solo concurrieron dos personas y una de ellas quedó descartada por no acreditar la categoría profesional exigida. Desde el sindicato del SIPLA han recurrido ante el juez el procedimiento.

Cepi explicó que en la Policía Local “es donde más se concentran las bajas” entre los trabajadores municipales. Y lo reflejó con una serie de datos. “Hay agentes de baja entre el 28 y el 75 por ciento de los días de los últimos cuatro años”, manifestó. Detalló que el caso más extremo es el de un agente “que casualmente es el más reivindicativo y que más denuncia todo”, que lleva de baja 1109 días, un 75,91 por ciento, de los últimos cuatro años. También apuntó otros casos de policías que acumulan 533 días (el 36,48 por ciento), 516 días (35,45 por ciento) o 411 (28,15 por ciento).

“Son bajas justificadas, que nos pongo en duda, tienen derecho a ello, y que se recuperen lo antes posible”, indicó Cepi, antes de añadir, con ironía, “los que más tiempo llevan de baja son casualmente los que más me denuncian por acoso, y algunos de ellos practican deporte de manera intensiva en duatlones o triatlones, que supongo que les ayudará para la recuperación”.

El alcalde de Siero, que ha vivido un conflicto con varios agentes de la Policía Local en los últimos años, con denuncias interpuestas por algunos de ellos hacia el regidor, indicó también que la alta tasa de absentismo impide en ocasiones cubrir con el número de efectivos necesario algunos turnos. “Cuando a veces nos llaman los ciudadanos y no hay suficientes efectivos es porque tardamos en cubrir las bajas o hay turnos que se quedan descubiertos”, explicó.