Caballeros medievales toman la fortaleza del colegio de La Fresneda: "Hoy es difícil conseguir este tipo de armaduras"

Yelmos, armaduras, cotas de malla, pero sobre todo espadas, lanzas y escudos hicieron este viernes las delicias de los alumnos del colegio público de La Fresneda, en Siero. La Asociación Éstula visitó el centro educativo dentro de las actividades programadas en su proyecto escolar anual "Un paseo por la historia". Los menores tuvieron la oportunidad, no solo de conocer las diferentes partes de la armadura de los caballeros del siglo XV, sino también de contemplar recreaciones de combates con las distintas armas.

Rubén Rodríguez, presidente de la asociación, explicó que "les enseñamos cómo era la armadura y de qué partes se compone, desde el yelmo hasta los escarpines, explicándoles, a su vez, para qué sirve cada una de ellas". Otro de los puntos importantes es desmitificar el peso de las armas. "Muchas veces se piensa que una espada o una mano pesaban 10 kilos, y no es así, pesa un kilo". Aun así, y aunque las hay un poco más ligeras, "la armadura que nosotros usamos, completa, con cota de malla incluida, lleva más de 50 hebillas y pesa alrededor de 40 kilos", detalla el presidente de la agrupación.

Desde los países del Este hasta Llanera

Rodríguez indica que "a veces es muy complicado conseguir este tipo de armaduras, aunque hoy en día, gracias a Internet, te puedes poner en contacto con armeros que las siguen haciendo a día de hoy". Sin embargo, la mayoría de ellos está fuera de España. "Antes se vendían muchas en Ucrania, pero ahora la cosa está fastidiada por razones evidentes". En países como la República Checa o República Eslovaca "todavía hay una gran tradición de reproducciones de armas y armaduras".

Por la izquierda, Carlos Fernández, Carlos Murillo y Rubén Rodríguez, colocándose sus armaduras. / L. R.

Y es que los miembros de la asociación intentan ser lo más fieles posible a la historia y tener reproducciones ajustadas a una pieza real. "Seleccionamos una armadura de un museo y localizamos al armero que nos la pueda fabricar". El precio oscila entre los 1.200 y los 2.000 euros, "aunque si quieres algo hecho más a medida y más personalizada, el precio puede llegar a subir hasta lo que tú estés dispuesto a gastar", asegura. Merece la pena, "siendo piezas que te van a durar toda la vida, con sus arreglos, porque en cada exhibición se puede estropear hebillas o alguna atadura que tienes que volver a rehacer, pero que sabes que no la vas a tener que tirar en dos días".

Además de las vestiduras propias de un caballero de la Edad Media, los pequeños también pudieron ser testigos de cómo se luchaba por aquel entonces.

Choques de lanzas, hachas y espadas

Lo que más llamó la atención de los alumnos del colegio de La Fresneda fueron los combates. Aunque "los más mayores lo relacionaban mucho con algunos videojuegos", comenta Rubén Rodríguez. Y es que traer una lucha de la época medieval a día de hoy tampoco escapa a las comparaciones, sobre todo visto desde los ojos de un niño. Con todo, los pequeños animaban a los caballeros a luchar aunque el choque de espadas les causó más impresión de lo que esperaban. "Intentamos que sea lo más fiel a la realidad posible, porque en eso consiste el trabajo de nuestra asociación".

Los miembros de la Asociación Éstula mostraron de una manera totalmente visual "cómo se combatía, cómo eran los diferentes combates según el arma o el método de protección que se utilice y el movimiento de la armadura". Además, el alumnado tuvo la oportunidad de poder experimentar el tacto de una cota de malla, ponerse alguno de los guanteles e, incluso, los más atrevidos, tomar una espada entre sus manos. Todo para que vieran un poco "cómo era la realidad de aquella época".

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Uno de los alumnos con uno de los guantes de una de las armaduras. / L. R.

A lo largo de todo el curso, los cerca de 450 alumnos del centro educativo sierense han podido conocer cómo vivían los hombres en la Prehistoria, cómo se construyeron las pirámides y, ya por último, cómo vestían y combatían los caballeros medievales. Todo ello enmarcado dentro de su proyecto anual "Un paseo por la historia" y con el objetivo de despertar su curiosidad e interés por la historia, con un viaje lleno de aventuras y de forma lúdica.