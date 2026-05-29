Los consejos de los 15 alumnos con matrícula de honor en los institutos de Siero: sacrificio, aficiones como el deporte y "un círculo cercano sano"

Esfuerzo, sacrificio, dedicación, muchas horas de estudio. Pero también aficiones para desconectar, como el deporte, rodearse de un círculo cercano sano o el apoyo de los profesores. Son las claves para alcanzar el mayor nivel académico. Coincidieron en señalarlo los 15 expedientes de bachillerato más brillantes de los cuatro institutos públicos sierenses, reconocidos en la tercera edición de la Gala de la Excelencia Académica de Siero, que tuvo lugar este jueves en el Auditorio de la Pola. “Celebramos algo que también a veces pasa desapercibido, que es el valor del esfuerzo compartido”, destacó la concejala de Educación de Siero, Eva Iglesias. “Seguid soñando, seguid aprendiendo y seguid demostrando que el esfuerzo abre caminos”, añadió durante su discurso.

El acto, que organiza el Ayuntamiento, fue muy ameno, entretenido y lo condujo Eduardo La Piñera, humorista y presentador, que arrancó risas y ayudó a sacar la faceta más personal de los 15 estudiantes de segundo de Bachillerato, premiados por obtener Matrícula de Honor este curso.

En la gala también participó como invitado el piloto de automovilismo Javi Villa, que les transmitió sus sensaciones durante su trayectoria profesional, les animó “a seguir peleando en los días de frío o de calor por una recompensa que no se recibe en el momento”. Villa cerró con la idea de la importancia de que labren su futuro día a día: “Trabajar mucho y duro de joven para vivir bien de viejo”.

Uno a uno, aunque no todos los tienen del todo claro, estos alumnos con las mejores notas, que en unos días afrontarán la EBAU (Prueba de acceso a la universidad), fueron comentando hacia dónde quieren enfocar sus estudios. Prácticamente la mitad se decantan por Medicina.

EN IMÁGENES: Gala de la excelencia académica en Siero / P. A.

En el IES Escultor Juan de Villanueva de Pola de Siero los alumnos que obtuvieron la matrícula de honor fueron Carla Alonso (quiere estudiar Física o el doble grado de Física y Matemáticas), Alba Álvarez (quiere optar por Arquitectura o Ingeniería), Olaya Rodríguez (Medicina) e Irene García (Magisterio). En el IES Río de Nora, también de Pola de Siero, la obtuvieron Bruno Muñiz (Medicina), Illán Cueto (Medicina), Juan Alonso (Medicina) y Claudia García (Ingeniería Aeronáutica). En el IES Astures de Lugones cosecharon la nota más alta Fernando Juan Conde (que quiere enfocar su carrera al Ejército del Aire), María Blanco (Ingeniería), Myriam García (Doble grado en Biotecnología y Farmacia) y Yara García (ADE y Turismo). Y en el IES La Fresneda también consiguieron la matrícula Adriana Morán (Finanzas), Sara García (Medicina) y Lola Secades (Medicina).

"Lo importante era llevarlo todo al día"

“No nos marcamos el objetivo de llegar a conseguir esto, lo importante era llevarlo todo al día”, coincidieron en señalar Irene García y Alba Álvarez. “Para mí el deporte fue un apoyo fundamental”, desveló Fernando Juan Conde. “Rodearse de un círculo sano y mucho esfuerzo es el camino”, añadió Carla Alonso, en sus pequeñas intervenciones, antes las preguntas del conductor del acto.

“Hoy sois como navegantes que llegan a puerto después de una travesía exigente. Habéis cruzado mares de exámenes, tormentas de incertidumbre y corrientes de esfuerzo constante”, enfatizó la concejala de Educación, antes de añadir la importancia de que este brillante talento académico siga progresando en favor de lo colectivo: “Ningún logro crece en solitario. Igual que un árbol necesita raíces fuertes para alcanzar altura, el talento necesita una comunidad que lo sostenga":

Consejos de los directores

Los directores de los cuatro institutos también dedicaron unas palabras a sus alumnos más prometedores. Andrés Roces, del IES Río Nora, reclamó, en tiempos marcados por la rapidez, “leer con calma, pensar y reflexionar, porque el conocimiento profundo no nace de la inmediatez”, y también les animó a “conservar la curiosidad, espíritu crítico y sensibilidad, en una sociedad en la que falta humanidad”. Isabel Rivera, del IES de La Fresneda, aplaudió esta gala “para premiar la excelencia, que es una suerte” e indicó que reconocer el “esfuerzo supone que se habla de constancia y superación”.

Sergio Álvarez, del IES Juan de Villanueva, apuntó que “la excelencia no es un golpe de suerte, sino un camino que fortalece para lanzarse cuando las cosas no salen cómo se espera” y les indicó a los alumnos: “La verdadera excelencia no es destacar por encima de los demás, sino iluminar el camino por otros”.

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Por su parte, Dana Espiño, del IES Astures, enfatizó en el hecho de que la excelencia académica “no consiste solo buenas calificaciones, sino en desarrollar valores humanos que permitan ser buenas personas”. Les recordó que en el futuro “habrá obstáculos y momentos difíciles, que serán oportunidades para mostrar coraje, disciplina y generosidad”.