Muñó celebra este fin de semana su "Encuentro de Sidra Casera", con más de 700 litros para regar una cita de convivencia vecinal y conservación de tradiciones

Muñó, en Siero, es sinónimo de sidra, manzana y tradición. La localidad calienta motores para la celebración de su Encuentro de Sidra Casera, que cumple su quinta edición, y tendrá lugar este domingo, de 12.30 a 20.00 horas, en el campo de la iglesia. "Este año contamos con 13 llagareros de la parroquia, más de los habituales, que viven aquí o tienen sus raíces en el pueblo", apunta Vidal González, presidente de la Asociación de Vecinos Escueles de Muñó (Asecevi), organizadora del evento en colaboración con el Ayuntamiento de Siero, la Asociación de Festejos de Muñó (Asofemu) y los propios vecinos de la zona. Es un número muy importante, "teniendo en cuenta de que somos una localidad con poco más de 300 habitantes".

"Tendremos alrededor de 80 cajas de sidra, con botellas de 70 centilitros, lo que supone más de 700 litros", apunta González. Además, este año, contarán con dos invitados. Por un lado, el Club Sierense Amigos de la Manzana, "que siempre colabora con nosotros" y un joven, "amigo de unos vecinos, que llega desde Mudarri (Siero) y traerá también su propia sidra". El presidente de la asociación asegura que "nos alegra que haya gente que se interese en venir porque eso demuestra que a la gente le gusta lo que hacemos". Además, "también habrá a disposición de los asistentes un pinchoteo, en el que contamos con la aportación de los vecinos", apunta González.

Promoción de tradiciones

La Asociación de Vecinos Escueles de Muñó se caracteriza, principalmente, por su defensa de las tradiciones. Vidal González explica que, en próximas ediciones, dado que este año no fue posible, "tenemos la idea de promocionar, a la par que hacemos el encuentro de la sidra, la tortilla casera". En su opinión, "la industrial está ganando terreno y no nos gusta que estas cosas de toda la vida desaparezcan".

Quizá "la vida tan ajetreada que llevamos, que nunca tenemos tiempo, es la culpable de que prefieras comprar una tortilla por dos euros en un supermercado, en lugar de hacerla en casa", comenta. "La tortilla casera es un manjar y si, encima, está hecha con huevos de casa, eso ya es un lujo".

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Todos los asistentes podrán adquirir un vaso de sidra por el precio de 10 euros hasta las 17.00 horas y, a partir de ahí y hasta la finalización del evento, por cinco, para degustar los distintos palos. La jornada estará amenizada por Los Xanísimos. Hasta el momento, "tenemos ya 300 reservas para comer y se han habilitado tres fincas cercanas a la iglesia como aparcamiento, para dar facilidad a todos aquellos que quieran disfrutar del encuentro con los vecinos", concluye Vidal González.