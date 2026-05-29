Paseos saludables en compañía para los mayores de 60 años de Siero: "Es una forma de estar en grupo, mantenernos activos y no estar en casa"

Carmen Álvarez, vecina de Lieres, fue una de las debutantes. Y tiene claro que repetirá. “Es una forma de estar un grupo, hacer actividades, mantenerme activa, en compañía y no estar en casa”, señala, mientras transmite su ilusión de haber completado los tres kilómetros de recorrido en Lugones, hasta La Acebera, dentro de los paseos saludables del programa “Siero Acompaña”.

La actividad, que inicia su segunda temporada, está impulsada por el Ayuntamiento de Siero para combatir la soledad no deseada entre las personas mayores de 60 años del concejo. Este primer paseo, de hora y media, fue menos numeroso de lo esperado, tras varios días de mucho calor, lo que provocó que se frenase la inscripción.

“Al final estuvo ideal el día, con buena temperatura. Me lo pasé genial, si no en mi caso solo caminaría solo por la Pola hasta la piscina o la estación. Me gusta caminar, y aquí estuve acompañada, y me sirvió para conocer La Acebera”, detalla Carmen Ordiales, que también se quedó con ganas de repetir, tras descubrir esta propuesta.

Los participantes en la actividad, junto a concejales del Ayuntamiento, técnicos del Ayuntamiento y monitores. / P. A.

El año pasado se plantearon cuatro paseos, que reunieron entre 15 y 30 personas, en cada uno de ellos. No se perdió ninguno en aquella ocasión Soledad Fernández, de Pola de Siero, que lo descubrió gracias a una trabajadora de Servicios Sociales. “Me mimó y me cuidó mucho, y me dio una gran recomendación. Animo a la gente que se apunte, que no pierdan el tiempo pensándolo, que yo perdí bastante, y ahora estoy encantada”, subraya. En su caso reconoce que los paseos planteados son una experiencia muy apetecible. “Me ha servido para conocer gente, y lo único que me joroban son las piernas por la edad, porque la lengua la tengo muy bien para charlar”, añade con una sonrisa.

Paseos cada dos viernes

Los paseos de “Siero Acompaña” se repetirán cada dos viernes. Las siguientes rutas está previsto que sean por Lieres (12 de junio), Valdesoto (26 de junio) y La Fresneda (10 de julio). “Lo interesante es conocer el entorno, que está muy bien, y hacer ejercicio”, relata Pilar Gómez, la más joven de la expedición de este viernes en Lugones. “Sugiero que se pudiera ampliar a menores de 60 años, o que se hiciese sábados y domingos por la mañana”, destaca.

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Manuel Canal y Andrea Pinedo fueron los monitores que les acompañaron por la ruta en Lugones. Y la concejala de Mayores de Siero, Pilar Santianes, les recibió al término del recorrido, en las piscinas de Lugones: “El año pasado tuvimos mucha participación, esperamos que esta vez la gente se anime también”.