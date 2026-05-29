El robo de cable en los polígonos industriales desespera en Siero: “Los reemplazamos y a los cuatro días están igual”
El Ayuntamiento licita el contrato para reponer lo sustraído en una decena de áreas industriales, que ven comprometido el suministro para el alumbrado
El robo de cable en los polígonos de Siero sigue desesperando a los afectados y también al Ayuntamiento, que está haciéndose cargo de la factura que supone reponer lo sustraído. Los hurtos suponen en ocasiones cortes en el alumbrado y en los servicios eléctricos básicos a empresas y áreas industriales, por lo que la Administración local tiene que actuar de manera urgente para restablecerlos. "Reemplazamos los cableados y a los cuatro días están igual. Nos tiene sobrepasados. Pedimos disculpas”, dijo el regidor sierense, Ángel García, “Cepi”.
El Ayuntamiento tiene que reemplazar el cable robado y reparar los desperfectos causados en los polígonos de Bobes, Llames, Naón, Promogranda, Granda II, Natalio, Nuevo Granda, Proni (Tiñana), Las Vías (Tiñana), y en el camino de La Sierra (Granda). El objetivo con esta actuaciones es recuperar de manera inmediata la funcionalidad del sistema de alumbrado público de estos puntos y que había quedado inactivo en algunas de las áreas industriales.
El Consistorio acaba de licitar el contrato para acometer los trabajos necesarios, que implican reponer 5,8 kilómetros de cable de iluminación sustraído en la decena de puntos mencionados. El presupuesto base de la actuación asciende en esta ocasión a 111.000 euros.
El alcalde de Siero trasladó su preocupación por un tema que se repite constantemente. De hecho, el pasado enero ya se denunció la situación tras una oleada de robos en las áreas industriales del municipio. "Estamos teniendo robos de cable de cobre y tapas de registro de manera reiterada, que nos están afectando mucho en materia de seguridad y que provocan cortes luz y falta de iluminación. Sucede en las áreas industriales de manera general, llevamos más de veinte robos de cable que ocasionan grandes transtornos al quedar sin luz la zona afectada. Y luego hay que tener en cuenta que llevamos casi 100.000 euros en coste de reparaciones, que se dice pronto", indicaba entonces el Alcalde, que ha mantenido reuniones al respecto con la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, y con responsables de Policía Nacional y Guardia Civil para abordar el asunto.
Las empresas interesadas en hacerse cargo del contrato de reposición que acaba de licitarse pueden presentar sus ofertas hasta el 15 de junio. El proyecto contempla el suministro e instalación de nuevos conductores eléctricos en canalizaciones subterráneas ya existentes, así como la reconexión de luminarias y columnas.
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