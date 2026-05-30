Expectación en las calles de Pola de Siero con la Subida a Muncó, que reúne a un centenar de coches participantes
La popular prueba automovilística llena de aficionados la capital y los 3,9 kilómetros del trazado para ver a las barquetas y turismos de competición
Es una de las pruebas automovilísticas con más tradición en Asturias. Y con mucho arraigo no solo para los amantes del mundo del motor, sino también para los sierenses. La Subida a Muncó, con un recorrido pequeño de 3,9 kilómetros (en la carretera AS-377 que une la Pola y Gijón) y una pendiente máxima del 7,42%, tiene un encanto especial. Causa mucha expectación entre los apasionados que inundan las cunetas y los prados a lo largo del trazado, y también entre los vecinos de Pola de Siero, que disfrutan con las subidas y bajas en los reagrupamientos tras los entrenamientos y mangas oficiales por las calles de la capital.
Desde las nueve de al mañana de este sábado la comitiva, con 102 vehículos inscritos, transita continuamente desde el Mercado de Ganados (donde se encuentra el parque cerrado), por la calle Florencio Rodríguez, para continuar por la plaza de les Campes, hacia la avenida de Gijón, donde está fijada la salida de casa pasada.
Barquetas, coches más clásicos, de pequeño y gran tamaño, con el sonido característico de los coches de competición, y muchos curiosos durante toda la mañana, fijándose y saludando a los pilotos y copilotos participantes.
La prueba es puntuable para el Campeonato de Asturias de Montaña en las categorías de monoplazas y turismos, además del Trofeo de Montaña por Clases. Está organizada por el Club Automóvil Siero, en colaboración con el Ayuntamiento de Siero. Y este año alcanza su 44.º edición.
Los participantes celebran desde la mañana del sábado una manga de entrenamientos, previa a las tres subidas oficiales, para determinar al final de la última de ellas los vencedores en las diferentes categorías.
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