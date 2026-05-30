Manuel Paredes, vicepresidente del Real Oviedo, será el pregonero de las fiestas del Corpus de La Fresneda: "Es un orgullo y una enorme ilusión"
El acto que dará inicio a cuatro días de celebraciones tendrá lugar el próximo jueves, 4 de junio, a las 18.00 horas en la carpa de la romería de la urbanización sierense
Lucía Rodríguez
Manuel Paredes, vicepresidente del Real Oviedo, natural de Oviedo y residente en La Fresneda desde hace varios años, será el encargado de dar el pregón de las celebraciones del Corpus 2026 de la urbanización sierense. El acto tendrá lugar el próximo jueves, 4 de junio, a las 18.00 horas en la carpa de las fiestas.
Paredes asegura que "es un orgullo y una enorme ilusión" dar la bienvenida a las celebraciones de la urbanización. "Son unos días muy especiales en los que nuestra comunidad vuelve a llenarse de música, encuentros, alegría y convivencia", señala. Destaca Paredes que "cada año estas fiestas representan mucho más que un programa de actividades". "Son la oportunidad de compartir momentos entre amigos, familias y generaciones distintas fortaleciendo el espíritu de comunidad que hace de La Fresneda un lugar único para vivir", añadió.
Las celebraciones, que arrancarán el miércoles, 3 de junio, con un concierto de Ochote Asturias, a las 19.00 horas, en el centro cultural de la urbanización, se prolongarán hasta el domingo, día 8, jornada en la que se clausurarán con el tradicional reparto del bollo entre los socios de la Asociación de Vecinos y la comida popular.
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