La nueva rotonda de acceso a Parque Principado ya está en funcionamiento: "Es una infraestructura muy importante que llevaba 25 años pendiente"

Hubo que esperar un cuarto de siglo desde la inauguración de Parque Principado. Con interminables atascos en horas punta y días señalados. No solo ya por la actividad del área comercial, sino también por el auge de polígonos, empresas y poblaciones del entorno. Pero por fin este sábado ha entrado en funcionamiento la rotonda que mejora el acceso al complejo comercial y la fluidez en el área de Granda-Oeste con la autovía A-64 y el eje comercial de Paredes. Ha sido el Ayuntamiento de Siero el que ha hecho posible esta obra y en tiempo récord, gracias al empeño del alcalde, Ángel García, "Cepi", en impulsar un proyecto muy necesario.

La nueva rotonda, en la parte norte de la gran zona comercial de Paredes, agiliza los flujos de vehículos que entran o salen en distintas direcciones por este punto con acceso a la autovía.“Se pone en funcionamiento una infraestructura muy importante para Asturias y para Siero. Es una actuación que llevaba 25 años pendiente, desde que se desarrolló Parque Principado”, señaló el regidor sobre una obra cuyo coste, 870.000 euros, ha asumido el Ayuntamiento de Siero y que ha tenido un plazo de ejecución de seis meses. “Y los tráficos se han intensificado de manera muy importante, porque están también desde aquí los accesos a los polígonos de Natalio y Bravo, la Central Lechera Asturiana, o núcleos de población como Viella, Granda o Colloto”, destacó.

EN IMÁGENES: Inauguración de la nueva ronda de acceso a Parque Principado y vial de acceso directo desde Oviedo / P. A.

El Ayuntamiento asumió esta actuación desarrollada en una vía de titularidad estatal. Por ello la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, acudió también este sábado a la inauguración de la mejora de los viales en este entorno, y agradeció el compromiso de Siero “para ejecutar una obra muy necesaria”.

Destacó también que el Ministerio de Fomento contaba con “otras prioridades en carreteras nacionales con muchísimo más tráfico”, pero que entendían que era necesario facilitar al Ayuntamiento de Siero la actuación: “Era importante ejecutar esta obra cuanto antes, por lo tanto, lo que hicimos fue actuar con toda la agilidad posible. En dos meses ya lo teníamos todo revisado y aprobado para que el Ayuntamiento de Siero ejecutase la obra”, dijo.

"Una 'Pitufina' para la jefa de la Demarcación de Carreteras"

Lastra incidió además en el agradecimiento a Siero por asumir esta y otras actuaciones supramunicipales y lo calificó como “un Ayuntamiento dinámico, propositivo y que siempre busca soluciones y facilitar al final la vida de los ciudadanos”. Con esa idea de la colaboración constante, “para optimizar y agilizar”, bromeó también indicando que “solo nos faltaba que Cepi le pusiera una ‘Pitufina’ a la jefa de la Demarcación de Carreteras”.

La nueva glorieta en el ramal norte consta de 34 metros de diámetro y permite ordenar y agilizar los movimientos de tráfico hacia Viella, Granda-Oeste y Colloto. Mientras que el nuevo ramal para el tráfico procedente de Oviedo de la autovía A-64 hacia Paredes cuenta con una longitud de 140 metros, que evita el paso por la rotonda de la Central Lechera y contribuye de manera notable a mejorar la fluidez y la seguridad en la circulación.

El regidor sierense agradeció la colaboración con la Demarcación de Carreteras para la tramitación del proyecto y ejecución de la obra. Y también indicó que asumir desde el Ayuntamiento algo que no era de su competencia se planteó simplemente porque “Siero es el que más se beneficia con esta infraestructura”.

Subrayó asimismo que esta zona oeste de Siero “es de las que más recursos y riqueza genera en el territorio, y por la que más ciudadanos pasan, y por tanto para nosotros es una inversión de futuro para que siga siendo una zona de crecimiento y expansión”.

Humanización de la nacional 634 entre Pola de Siero y Argüelles

En la visita a la zona de la nueva glorieta también acudieron los concejales de Siero Javier Rodríguez, Sonia Lago y Eva Iglesias. Y Adriana Lastra se refirió al proyecto para humanizar la nacional 634 entre Pola de Siero y Argüelles, que también se ha mostrado dispuesto a acometer con recursos propios el Ayuntamiento de Siero, pero que se paralizó por un desacuerdo con Noreña, al pasar una parte de la vía por este concejo.

“De momento no tenemos calendario, pero el proyecto de humanización es prioritario para el Ministerio, Siero y Noreña”, manifestó Lastra. “Estamos en una coordinación constante con ambos Ayuntamientos, y fundamentalmente con el de Siero para poder agilizar la obra, ya sea ejecutada por el propio Ministerio o por el Ayuntamiento de Siero”, añadió.

Mientras esta situación se resuelve, el Ayuntamiento de Siero ya tiene en marcha el proceso de adjudicación de una nueva glorieta en El Berrón para eliminar el actual cruce semafórico de la N-634, con un coste 700.000 euros asumidos por la Administración local, ante la indefinición del Ministerio de Transportes, que la tiene en sus previsiones, pero sin plazos ni partida presupuestaria.