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Los pisos de la Pitufina de El Berrón: la localidad sierense crece con una nueva promoción de viviendas en el entorno de la Avenida de Oviedo

La zona, en un tramo recientemente renovado por el Ayuntamiento, acogerá un desarrollo residencial en la parcela justo a la espalda de la gran figura ornamental

La &quot;Pitufina ferroviaria&quot; de El Berrón. Detrás, a la derecha se aprecia parte de la parcela donde se van edificar pisos.

La "Pitufina ferroviaria" de El Berrón. Detrás, a la derecha se aprecia parte de la parcela donde se van edificar pisos. / P. T.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

El Berrón (Siero)

El Berrón crece con nuevos desarrollos residenciales y entre ellos se cuenta el que se impulsará junto a la figura de la "Pitufina ferroviaria", en la zona del tramo de la Avenida de Oviedo recientemente renovado por el Ayuntamiento de Siero. En concreto, se trata de la parcela que queda a la espalda de esta escultura gigante y en ella va a levantarse una nueva promoción que superará la veintena de pisos.

En esta zona, el Ayuntamiento ha finalizado hace pocos meses una obra con una inversión de cerca de 900.000 euros para renovar un tramo de la Avenida de Oviedo. Concretamente, el proyecto se ha llevado a cabo entre la Calle San Martín y el entronque con la carretera N-634, y la "Pitufina Ferroviaria" se ha colocado en la zona ajardinada entre esta carretera y la propia avenida. Justo detrás de la figura está la parcela donde van a levantarse estos edificios.

La parcela donde se van a construir las nuevas viviendas.

La parcela donde se van a construir las nuevas viviendas. / P. T.

La Avenida de Oviedo tiene una longitud total de 840 metros, de los cuales 480 ya fueron objeto de una reurbanización anterior. El proyecto municipal realizado en la zona donde van a levantarse los pisos por parte de Urpesa, empresa de los Hermanos García Peón, se desarrolló sobre el tramo restante de la avenida, de unos 360 metros restantes, que presentaba deficiencias urbanísticas como aceras discontinuas, una sección transversal irregular, baja accesibilidad peatonal, y un estado general de deterioro en pavimentos, mobiliario urbano y redes de servicios.

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La actuación supuso modernizar este punto con la renovación completa de los pavimentos, aceras y zonas de aparcamiento, ampliando las áreas peatonales y mejorando la accesibilidad. Las obras también incluyeron la sustitución de todas las redes de servicios urbanos: abastecimiento, saneamiento, drenaje y alumbrado público, con la incorporación de luminarias led de bajo consumo y el soterramiento de las líneas eléctricas y de telecomunicaciones. Se instaló además nuevo mobiliario urbano, elementos de jardinería y alcorques para arbolado.

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