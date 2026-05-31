Muñó se rinde a la sidra casera en una fiesta con 16 elaboraciones distintas para degustar y 750 litros escanciados: "El sabor es natural y auténtico"

Rosendo Cosío tiene 86 años y desde que tiene uso de razón recuerda elaborar ya sidra en casa sus padres. Lleva ocho décadas con una producción que le apasiona, en la que su yerno Julio Magadán ha tomado el relevo, y sus nietos Patricia y Rubén Magadán también siguen esos pasos. “El secreto para una buena sidra casera es cuidarla mucho, lavar bien la manzana y estar pendiente de todo el proceso”, señala Cosío, que como confiesa su yerno, sigue siendo un gran consejero y vigila la elaboración, que en la última ocasión ascendió a 186 cajas. “El sabor de la sidra natural es auténtico”, indican.

Este vecino de Muñó fue uno de los 13 de esta parroquia de Siero que aportaron sus elaboraciones al "Encuentro de Sidra Casera", que en su quinta edición contó con un total de 16 llagareros caseros participantes, al sumar uno de Mudarri y dos que forman parte de la Asociación Sierense Amigos de la Manzana. En la fiesta, que contó con 310 vecinos para una comida popular en la carpa instalada en el campo de la iglesia, corrió la sidra como nunca, con cerca de 90 cajas escanciadas, con casi 750 litros de sidra.

“Alguno de los participantes trajo finalmente alguna caja más de la prevista”, destacó Vidal González, presidente de la Asociación de Vecinos Escueles de Muñó (Asecevi), organizadora del evento en colaboración con el Ayuntamiento de Siero, así como la Asociación de Festejos de Muñó (Asofemu), que por ejemplo contribuyó aportando sillas y mesas para la comida en la carpa.

Rosendo Cosío, elaborador de sidra casero cerca de 80 años, junto a su yerno Julio Magadán. / P. A.

Cerca de 40 personas colaboraron en la organización de un evento con mucha aceptación por parte de los vecinos. Porque no faltó de nada. Los asistentes pudieron adquirir un vaso de sidra por el precio de 10 euros para tener desde las 12.30 hasta los 17.00 horas acceso a las barras de la sidra. Y por cinco euros más podían continuar bebiendo hasta la finalización del evento, a las 20.00 horas. Para empujarlo no faltaron interminables bandejas de pinchos elaboradoras por un grupo dedicado a la cocina. Y los vecinos se acercaron, como si de una romería se tratarse, con tortillas, empanadas, carne, bollos preñaos y demás platos para comer bajo la carpa.

"Una fiesta y encuentro vecinal maravilloso"

No se lo perdieron por ejemplo Marisa Remis, Delmi Remis, Javier Fonseca o José Valdés. “La sidra casera está muy bien hecha y elaborada”, valoró Valdés. “Venimos siempre, no nos lo perdemos”, comentaron las hermanas Remis.

Al inicio de la jornada, Vidal González entregó, en compañía de la concejala de Festejos de Siero, Ana Rosa Nosti, diplomas a los llagareros caseros que llevaron sus cajas de sidra, por su colaboración en un encuentro que se consolidado. “Es una fiesta y encuentro vecinal maravilloso. Es importante que se impulsen tradiciones que si no se estarían perdiendo, como es elaborar sidra casera”, subrayó Nosti.

Constantino Nuño junto a su nieta Gabriela Carrasco y el primo de ésta Martín Fernández, junto a los escanciadores de sidra en la fiesta. / P. A.

Alfredo Blanco, Héctor Vigil, Ignacio Álvarez, Luis Meana, el propio Vidal González y la producción familiar del veterano Constantino Nuño fueron algunos de los vecinos reconocidos. En el caso de este último le han tomado el relevo sus nietos Grabriela y Jorge Carrasco, y el primo de estos, Martín Fernández. “La clave de una buena sidra casera es la limpieza, escoger la manzana, en mi caso siempre de unas ocho variedades distintas. Y una vez corchada hay que moverla, no se puede tomar al instante, hay que dejarla un par de semanas”, comenta Nuño, que este año elaboró unos 900 litros.

En su caso antes la producía en barriles de madera y ahora lo hace en otros de acero inoxidable, para no dejar ningún regusto. “A mí es la sidra que me gusta, la de casa, las otras son todo química”, comenta, ante la atención de sus nietos, que ya contribuyen al proceso. “Nos sigue dando muchos consejos nuestro abuelo para seguir su legado”, cuenta el mayor de ellos, de 21 años. “Me gusta mucho el proceso de elaboración, estar toda la familia juntos, y probar la sidra dulce, antes de acabar el proceso”, cuenta la pequeña, en un stand del encuentro sidrero, en el que hay escanciadores automáticos del Sporting, y también del Oviedo. “Soy el único azul de toda la familia”, cuenta con una sonrisa Nuño.

Una jornada festiva, que se alargó, en un día soleado y caluroso en Muñó, en el que hubo música, alegría y ese aroma tradicional y con arraigo en torno a la sidra, en un momento en el que este encuentro sidrero sigue creciendo. “Estamos ya al tope, aumentamos la carpa en el campo de la iglesia. Pero lo que seguimos tratando es que sea un encuentro de gente que no ves habitualmente y que tenga la referencia de venir aquí, para mantener ese ambiente vecinal de antaño”, concluye Vidal González.