El alcalde le da “un poco de margen” a la Consejería de Educación para abrir una segunda línea en la escuelina de Los Polesinos: “El compromiso es habilitar el edificio entero y aumentar plazas”

El alcalde de Siero solicita “un poco de margen” para la Consejería de Educación para atender la alta demanda para las escuelinas de hasta tres años en Siero, pero también le recuerda el “compromiso de habilitar el edificio entero de Los Polesinos, para aumentar el número de plazas”. El regidor indica que lo prioritario en estos momentos es el traslado de la gestión al Principado, que se hace efectivo este lunes, de las escuelinas municipales de El Carmín (en La Pola) y La Manzana (en Lugones). Estos dos centros se integrarán en la red regional, al igual que ya lo están Mundo Feliz en Lugones y Los Polesinos en Pola de Siero.

Las listas provisionales para el próximo curso de las cuatro escuelinas para niños hasta tres años en Siero dejaron un balance de 221 no admitidos, debido a la alta demanda, y pese a que el pasado mes de noviembre se abrieron dos nuevos espacios educativos en este tramo de edad. Los padres de los niños han mostrado su malestar, ante la decisión por el momento de la Consejería de Educación de no abrir una segunda línea en Los Polesinos, en La Pola, para ganar unas 39 plazas más. Incluso ya se han movilizado, trasladando quejas mediante registro en la Consejería, y han empezado a dejar papeles para recopilar firmas en negocios de la capital de Siero, para demandar al Principado la apertura de esa segunda línea, con tres nuevas unidades.

La escuelina de Los Polesinos se abrió en el antiguo edificio del Cinema Siero, tras una inversión municipal para su recuperación y remodelación, antes de ceder el edificio al Principado, que se encarga de la gestión del mismo. “Lo primero es que asuman las dos escuelas municipales, y después el siguiente paso tiene que ser que aumenten las plazas, para atender la alta demanda. Hay que dar un poco de margen. En La Pola tenían el compromiso de aumentar y cubrir todos los espacios, pero en Lugones será más difícil”, reconoció Cepi.

No obstante también recordó que, esas nuevas 39 plazas, serán insuficientes. “Que haya una alta demanda en Siero es buena noticia, y ahora habrá que hacer es trabajar para atenderla”, concluyó el alcalde.