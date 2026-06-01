Castrones Cycling Team, la marcha de aniversario del equipo ciclista poleso que cada año es el más numeroso en la clásica de Los Lagos de Covadonga

Tradicionalmente, la marcha de presentación de la temporada la hacían siempre en enero. Pero este año la retrasaron a mayo, para poder disfrutar de mejor tiempo en la carretera. Y fue un acierto, porque este último domingo de mayo, con sol y calor, una parte de los integrantes del equipo ciclista CCT (Castrones Cycling Team) de Pola de Siero disfrutó de una marcha desde la capital sierense hasta Tazones, en Villaviciosa, para celebrar que este proyecto ha alcanzado los seis años de vida.

“Nuestro objetivo sigue siendo crecer en calidad y no en número. El principal punto fuerte es que, aunque suene a tópico, somos una familia y hay muy buen ambiente entre todos”, resume Nacho González, presidente y que formó parte también de la creación de una aventura que tenía nueve ciclistas en sus primeras escapadas y que ahora tiene ya 50 integrantes.

Son amantes del ciclismo, todos ellos aficionados, pero que trabajan duro y que compiten en numerosas pruebas en Asturias y por España. La mayoría son polesos, entre la veintena y los cincuenta años. “Nuestra filosofía es disfrutar de la bici con rutas propias y competir en todas las carreras de Asturias”, destaca el presidente del CCT.

Rocío Gamonal, líder de la Asturias Challenge

Entre los logros que acumulan está por ejemplo el haber sido los últimos dos años el club más numeroso en cuanto a participantes en la popular Clásica de los Lagos de Covadonga. “Y aspiramos a volver a repetirlo este año”, enfatiza Nacho González.

Además, también compiten en todas las pruebas de la Asturias Challenge, en la que en estos momentos marcha líder en la clasificación femenina una de sus componentes, Rocío Gamonal, que llegó en su día a ser seis veces campeona de España de ciclocross. Asimismo, lidera a nivel de clubes.

Los integrantes del CCT en Tazones, en la llegada de la marcha cicloturista. / P. A.

Entre los objetivos más cercanos está también la participación de sus integrantes en La Quebrantahuesos, en Huesca. “Es la marcha más importante de España”, valora Nacho González.

La dificultad burocrática de organizar una prueba

En esta aventura ciclista, todos son “gente que llevamos toda la vida andando en bici, que tenemos una gran afición”. González se muestra además muy positivo con el futuro de este deporte, que gana adeptos.

“Hay un aumento de afición a partir de la pandemia, esperamos que sea algo que ha venido para quedarse, porque lo que te da la bici no te lo da ningún otro deporte”, añade el presidente del CCT.

Mirando al futuro cuenta además que les gustaría organizar alguna marcha en Pola de Siero, pero menciona la dificultad de los trámites y la burocracia. Por ello, se han conformado este año con una prueba a nivel interno, que bautizaron como "La Vuelta a Siero CCT", con cuatro etapas cronometradas, con clasificación general, de montaña y de sprints para dar opciones de victoria a todo tipo de ciclistas.

“Fue una iniciativa muy guapa, una manera de competir entre nosotros de manera sana y de poder sacar entrenos de calidad de cara a las carreras. No nos aburrimos y siempre buscamos cosas para hacer y disfrutar de esto, que al final es lo que nos gusta”, concluye el presidente de este equipo ciclista sierense.