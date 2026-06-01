La empresa Arposa 60 SL hará la obra de la rotonda de El Berrón que sustituirá al actual cruce semafórico de la localidad sierense
La mesa de contratación propone adjudicar la construcción a la firma, que presentó una oferta por valor de 573.738,91 más IVA
La empresa Arposa 60 SL hará la obra de la glorieta de El Berrón que sustituirá al actual cruce semafórico de la localidad sierense. La mesa de contratación ha propuesto adjudicar la construcción de la rotonda a esta firma que ha optado al proceso con una oferta económica de 573.738,91 más IVA. Resta ahora que se formalice la adjudicación si no hay ningún contratiempo y comenzaría entonces la cuenta atrás para el comienzo de una de las obras más ambiciosas que el Ayuntamiento de Siero va a impulsar en este mandato.
La obra consistirá en la ejecución de una glorieta en el cruce de El Berrón entre la N-634 y la carretera autonómica AS-376 (Avenida de Langreo) para eliminar la actual intersección semaforizada. El objetivo de la actuación "es mejorar las condiciones de tráfico y la seguridad vial a la vez que se consigue una mejor integración urbana con el viario de El Berrón".
La nueva rotonda dará fluidez a la circulación, permitirá "simplificar las trayectorias, reducir las velocidades de acceso y eliminar los movimientos cruzados, lo que disminuye de forma notable los conflictos potenciales". Además, destaca el proyecto, la glorieta restituye movimientos hoy restringidos, "evitando desvíos por la Avenida de Oviedo y favoreciendo una circulación más coherente y directa entre la AS-376 y la N-634 en ambos sentidos".
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