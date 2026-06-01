Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

La empresa Arposa 60 SL hará la obra de la rotonda de El Berrón que sustituirá al actual cruce semafórico de la localidad sierense

La mesa de contratación propone adjudicar la construcción a la firma, que presentó una oferta por valor de 573.738,91 más IVA

Grafiti en un edificio junto al cruce semafórico de El Berrón que va a ser eliminado.

Grafiti en un edificio junto al cruce semafórico de El Berrón que va a ser eliminado. / L. R.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

La empresa Arposa 60 SL hará la obra de la glorieta de El Berrón que sustituirá al actual cruce semafórico de la localidad sierense. La mesa de contratación ha propuesto adjudicar la construcción de la rotonda a esta firma que ha optado al proceso con una oferta económica de 573.738,91 más IVA. Resta ahora que se formalice la adjudicación si no hay ningún contratiempo y comenzaría entonces la cuenta atrás para el comienzo de una de las obras más ambiciosas que el Ayuntamiento de Siero va a impulsar en este mandato.

La obra consistirá en la ejecución de una glorieta en el cruce de El Berrón entre la N-634 y la carretera autonómica AS-376 (Avenida de Langreo) para eliminar la actual intersección semaforizada. El objetivo de la actuación "es mejorar las condiciones de tráfico y la seguridad vial a la vez que se consigue una mejor integración urbana con el viario de El Berrón".

Noticias relacionadas

Recreación de la rotonda que sustituirá al cruce semafórico.

Recreación de la rotonda que sustituirá al cruce semafórico. / A. S.

La nueva rotonda dará fluidez a la circulación, permitirá "simplificar las trayectorias, reducir las velocidades de acceso y eliminar los movimientos cruzados, lo que disminuye de forma notable los conflictos potenciales". Además, destaca el proyecto, la glorieta restituye movimientos hoy restringidos, "evitando desvíos por la Avenida de Oviedo y favoreciendo una circulación más coherente y directa entre la AS-376 y la N-634 en ambos sentidos".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Siero colocará un 'Pitufo Gruñón' de más de tres metros de altura en el exterior de la puerta de llegadas del aeropuerto de Asturias
  2. La nueva rotonda de acceso a Parque Principado ya está en funcionamiento: 'Es una infraestructura muy importante que llevaba 25 años pendiente
  3. La casa del arquitecto de los famosos en La Fresneda está a la venta por casi un millón: 'Es una obra de arte, la propiedad más vanguardista de la urbanización
  4. Un militar asturiano de la base de la UME en León tomará el mando de la Policía Local de Siero: 'Es una apuesta arriesgada', reconoce el Alcalde
  5. Los consejos de los 15 alumnos con matrícula de honor en los institutos de Siero: sacrificio, aficiones como el deporte y 'un círculo cercano sano
  6. Joaquín Alperi , de 88 años, recibe la medalla de la Virgen de la Cabeza de Meres: “Mi madre me inculcó la devoción por esta Santina”
  7. El nuevo ramal de acceso a Parque Principado, listo para entrar en servicio al mismo tiempo que la glorieta de Granda
  8. Derribo de una nave abandonada en el acceso norte de Lugones para la construcción de un nuevo supermercado

La empresa Arposa 60 SL hará la obra de la rotonda de El Berrón que sustituirá al actual cruce semafórico de la localidad sierense

Muñó se rinde a la sidra casera en una fiesta con 16 elaboraciones distintas para degustar y 750 litros escanciados: "El sabor es natural y auténtico"

Expectación en las calles de Pola de Siero con la Subida a Muncó, que reúne a un centenar de coches participantes

A La Fresneda todo le queda pequeño: el crecimiento poblacional de la gran urbanización de Siero deja cortos equipamientos públicos y servicios

A La Fresneda todo le queda pequeño: el crecimiento poblacional de la gran urbanización de Siero deja cortos equipamientos públicos y servicios

La nueva rotonda de acceso a Parque Principado ya está en funcionamiento: "Es una infraestructura muy importante que llevaba 25 años pendiente"

Manuel Paredes, vicepresidente del Real Oviedo, será el pregonero de las fiestas del Corpus de La Fresneda: "Es un orgullo y una enorme ilusión"

Los pisos de la Pitufina de El Berrón: la localidad sierense crece con una nueva promoción de viviendas en el entorno de la Avenida de Oviedo

Los pisos de la Pitufina de El Berrón: la localidad sierense crece con una nueva promoción de viviendas en el entorno de la Avenida de Oviedo

Paseos saludables en compañía para los mayores de 60 años de Siero: "Es una forma de estar en grupo, mantenernos activos y no estar en casa"

Tracking Pixel Contents