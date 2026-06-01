Familias de Pola de Siero impulsan una recogida de firmas solicitando el aumento de plazas en las escuelinas

Un grupo de familias de Pola de Siero, cuyos hijos se han quedado sin plaza en las escuelinas de la localidad, ha iniciado una recogida de firmas por distintos comercios locales para que se amplíe la oferta. Mónica Piney, una de las portavoces del grupo, explica que "la idea surge a raíz de ver la cantidad de niños que se han quedado fuera al salir las listas provisionales". Reclaman a la consejería de Educación que abra una segunda línea en el centro de Los Polesinos para poder ganar otras 39 plazas, aunque aún así "serían insuficientes".

Principalmente, "reclamamos que se abran las tres aulas de la Escuela Infantil Los Polesinos que permanecen cerradas para que los menores puedan tener acceso a una educación pública gratuita, sin vulnerar el derecho a la educación de los niños", resume Mónica Piney. "Todo esto es necesario para que los padres puedan hacer una conciliación de la vida profesional y personal", señala.

El grupo lleva algo más de una semana repartiendo hojas de firmas por los comercios locales con la intención de "enviarlas por registro este mismo viernes al departamento de Educación, para que se sumen a las quejas individuales de cada familia y hacer más fuerza", explica la portavoz. Aunque no se han marcado un número de firmas concreto, Mónica Piney apunta que "pensamos recoger el máximo posible y los establecimientos se han mostrado muy colaboradores".

Posibles duplicidades

Por el momento, con las listas provisionales, hay 221 solicitudes que quedan en lista de espera entre Pola de Siero y Lugones, si bien se espera que el número se reduzca algo una vez se publiquen las definitivas, ya puede haber casos en los que se haya solicitado plaza en más de uno de los centros.

Actualmente en Siero hay cuatro escuelinas. Dos de gestión autonómica, Los Polesinos, en la Pola, y Mundo Feliz, en Lugones. Desde este pasado 1 de junio también lo son las otras dos, la polesa de El Carmín, y La Manzana de Lugones. El problema es que estas dos últimas no lo eran todavía en el momento de presentar las solicitudes, cuando aún estaban en manos del Ayuntamiento.

Así, la gestión de las solicitudes se desarrolló por parte de dos administraciones distintas. De haberlo hecho una solo, únicamente se asignaría una plaza a cada solicitante mientras que al hacerlo dos, un mismo niño puede aparecer en más de un listado si sus padres presentaron peticiones ante las dos administraciones, la regional y la local.

El alcalde sierense, Ángel García, ya pidió hace unos días un "poco de margen" para la consejería de Educación y para la gestión de la alta demanda existente, si bien también le recordó el "compromiso de habilitar el edificio entero de Los Polesinos, para aumentar el número de plazas".

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Los padres y madres que este lunes se concentraron para reclamar más plazas indican que los vecinos que estén interesados en firmar para darles apoyo pueden hacerlo en varios comercios de Pola de Siero. Se trata de Calzados Kekos, Librería Xácara, Peluquería Liliana, Farmacia Cabezas de Herrera, Lashwita, Joyería Constantino, Peluquería Charo, Peluquería Xana, El faisán, El Rincón de María, Los tesoros de Ali, La butaca creativa, Lore Arbesú peluquería, In-depol16, El Chico, Poyuelos y En buenas manos.