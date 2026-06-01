El municipio asturiano con más fronteras: comparte límites territoriales con diez concejos y acaba de acordar su deslinde con Nava

Siero y Nava ratifican los términos del acuerdo de deslinde entre ambos municipios, es decir, la línea límite jurisdiccional que separa a los dos concejos. Las delegaciones de los ayuntamientos se han reunido este lunes en el Palacio de los Marqueses de Santa Cruz, en Pola de Siero.

Los límites ya habían sido definidos y trabajados previamente en reuniones técnicas y de campo por los distintos equipos municipales, y esta mañana han sido confirmados. Tras la firma, tanto el Ayuntamiento de Nava como el de Siero deberán llevar el acuerdo a Pleno para su aprobación definitiva.

En el encuentro también estuvieron representantes de Bimenes y Sariego. Por parte de todos los consistorios han acudido técnicos municipales, concejales y los alcaldes de Nava, Juan Cañal, Bimenes, Aitor García, y Sariego, Saúl Bastián.

Reunión celebrada este lunes para certificar el acuerdo sobre los límites entre municipios. / A. S.

El Ayuntamiento de Siero inició en 2023, de la mano del Instituto Geográfico Nacional, los trabajos de recuperación y mejora geométrica de la línea límite jurisdiccional entre el concejo de Siero y los de Gijón, Nava, Bimenes, San Martín del Rey Aurelio, Langreo y Sariego.

Noticias relacionadas

Siero es el concejo que limita con mayor número de municipios en Asturias, diez en total, pues a los cinco ya citados se suman Llanera, Oviedo, Villaviciosa y Noreña.