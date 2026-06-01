Siero estudia modificar la normativa que afecta al paso de vehículos por las calles peatonales para hacerla más restrictiva

El Ayuntamiento de Siero estudia modificar la normativa municipal que regula el paso por las calles semipeatonales para hacerla más restrictiva al tráfico rodado. La idea es replantear las excepciones actualmente previstas y que esté lista una nueva ordenanza al respecto cuando entre en funcionamiento el sistema de videovigilancia que se va a instalar para controlar los tránsitos por tres calles de este tipo en Lugones, con un modelo similar al que ya existe en zonas de la Pola como la calle San Antonio.

El planteamiento de esta revisión de las normas, que tantea el gobierno local, se produce justo cuando los técnicos están redactando el proyecto para instalar cámaras que controlen el paso de vehículos en varias calles semipeatonales de Lugones: Rafael Sarandeses, Severo Ochoa y La Iglesia. "Hay muchos conductores que no respetan y siguen pasando, y lo que queremos es que se respete la prohibición de acceso en estas calles", destaca Ángel García, “Cepi”, alcalde de Siero.

La medida de instalar cámaras en el caso de estas calles de Lugones la comparten los vecinos, que también afirman que no se respetan las normas. “Hay veces que parecen una autopista”, denuncian los residentes.

El regidor socialista indica que los técnicos están redactando el proyecto para poder instalar los dispositivos. Y que la previsión es intentar licitarlo este año, aunque sin garantizar que pueda efectuarse. De no ser posible impulsarlo ahora, ya habría que esperar a principios de 2027 para que entren en funcionamiento las cámaras.

La calle Rafael Sarandeses de Lugones. / P. A.

El sistema ya se utiliza en la calle San Antonio de Pola de Siero, desde finales de 2018 donde también algunos peatones y habituales de la zona han trasladado que aprecian un aumento de los vehículos que circulan en las últimas fechas. “Las cámaras funcionan y las multas están llegando”, comenta el alcalde de Siero, que indica también por dónde quieren actuar en esa modificación de la ordenanza.

“Quizás ahora hay un poco de alegría, un par de horas abierto a carga y descarga, accesos a residentes o negocios… Lo revisaremos con la nueva ordenanza, para que sea más actual, incorpore esas nuevas calles y ser un poco más restrictivos y vigilantes para que se cumpla”, dijo el Alcalde.

En esta actualización normativa se incluirán aspectos como clarificar el acceso a los residentes, cuántas tarjetas se podrían tener por vivienda, así como los horarios de carga y descarga, entre otros. El gobierno local destaca que es necesario seguir trabajando para conseguir que “la renovación de los accesos que se dan a los residentes sea más fácil”.

Con este sistema de controles, las cámaras están conectadas a un sistema informático que reconoce automáticamente las matrículas de los vehículos y multan por defecto a quienes no sean por ejemplo residentes o vehículos de emergencia.

El objetivo de esta regulación es darle más seguridad al peatón, además de cuidar el estado de estas vías, de plataforma única, que muchas veces acaban deterioradas por el paso de los vehículos y algunos de ellos de gran tonelaje.