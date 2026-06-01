Siero iniciará esta semana las obras de la última fase del bulevar de Lugones, donde habrá una gran franja verde con áreas de paseo

El Ayuntamiento de Siero iniciará esta semana las obras de la última fase del bulevar de Lugones, entre la calle Leopoldo Lugones y la avenida del Castro, en una actuación de 18.200 metros cuadrados. Los cálculos para empezar el proyecto los facilitó este lunes el alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, en una jornada en el que firmó el plan de seguridad, el último trámite que faltaba para iniciar unos trabajos presupuestados en 4,6 millones y adjudicados en 3,8, que tendrán un plazo de ejecución de 16 meses.

Este proyecto, en paralelo al de urbanización del vial que efectúa la parte privada que se encarga de la construcción de viviendas, incluye un ambicioso diseño con zonas de esparcimiento y protagonismo para el peatón, con una gran franja verde de 11.550 metros con áreas de paseo, vegetación y hasta aparatos de gimnasia, en un trazado lineal de 520 metros como eje central.

Además el Ayuntamiento ya ha completado en la zona de Les Bellotines la expropiación de la parte de terreno de un concesionario de coches, que han trasladado ese espacio ahora hacia la zona de la glorieta de Naón. Ese espacio, por tanto, ya corresponde a Siero, para que se pueda utilizar para completar el bulevar en su parte final en la zona Sur más próxima a La Fresneda.

Este nuevo espacio servirá para vertebrar Lugones de Norte a Sur, en una zona de gran crecimiento de viviendas, con varias promociones en marcha y otras en un proyecto, y que sumado este entorno del bulevar al de La Ería se calcula desde el Ayuntamiento que hay suelo para construir cerca de 2.000 viviendas.

Avenida de Gijón, Gutiérrez Mellado y la rotonda de El Berrón

Esta obra de calado no será la única que tiene previsto poner en marcha el Ayuntamiento de Siero. Tras iniciarse hace algo más de una semana los trabajos en el Parque de La Reconquista en Pola de Siero, en el mes de junio estiman desde el gobierno local que se podrán poner en marcha las obras de la avenida de Gijón y la calle Gutiérrez Mellado de la Pola, así como la rotonda de la nacional 634 en El Berrón, que ha sido adjudicada a la empresa Arposa 60 SL.

El proyecto de modernización del acceso a la Pola con la reurbanización de la avenida de Gijón se encuentra con el desarrollo del plan de seguridad, tras adjudicarse a Ogensa por 805.000 euros y comprenderá una actuación sobre un espacio de 300 metros, entre las calles Acebo y Río Deva.

El de la mejora de la calle Gutiérrez Mellado también en la capital va en paralelo a la obra del Parque de la Reconquista. Mientras que la rotonda de El Berrón es una intervención que asume con fondos municipales el Ayuntamiento, en una vía de titularidad estatal, para mejorar los flujos de tráfico y eliminar el cruce semafórica.

Reparación de un camino en la parroquia de Anes

Por otra parte, el Ayuntamiento ha adjudicado las obras de reparación del camino de Vio a Picalloreu en la parroquia de Anes, con una inversión de 150.000 euros, para mejorar un tramo de 1.030 metros vía. El plazo de ejecución es de dos meses y se renovará la capa de rodadura, así como se ampliará la vía del ancho actual de 3,95 metros a 4,54 metros.

Además también se ha asignado por 37.300 euros el contrato de retirada, sustitución, recolocación e instalación de postes de alumbrado público, en zonas de desarrollo de nuevas fincas o parcelas, para evitar que con los retranqueos obligatorios los postes de luz que antes estaban en el borde de la finca queden situados en medio del camino. La actuación se ejecutará en unos 40 postes de luz de hormigón de todo el concejo.

Estas dos adjudicaciones las anunció el alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, en compañía del concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Parques y Jardines, Alejandro Villa; así como de los técnicos municipales David Orviz y Marta Rodríguez.

Por último este martes, la mesa de contratación, se reunirá este martes para adjudicar el saneamiento de Ordoño y La Belga, otra de las obras previstas para que se inicien a lo largo de este mes en Siero. El gobierno municipal sacó a licitación un proyecto de 1,4 millones de euros para dotar de nuevas infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de agua a ese entorno. Se trata de una zona del oeste del concejo que presenta graves problemas de suministro de agua, algo que podría incrementarse con la proyectada instalación de la ciudad deportiva del Real Oviedo y otros desarrollos residenciales.