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Más de 12.000 vecinos, el 23 por ciento de la población de Siero, tienen más de 65 años: "Representan la memoria viva y la experiencia"

El gobierno local mantiene un encuentro con los representantes de los once hogares de mayores y pensionistas del concejo: “Impulsaremos entornos y actividades que favorezcan una vida activa y acompañada”

Encuentro de los representantes de los hogares de pensionistas y jubilados de Siero en el Ayuntamiento.

Encuentro de los representantes de los hogares de pensionistas y jubilados de Siero en el Ayuntamiento. / A. S.

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Pablo Antuña

Pablo Antuña

Pola de Siero

La concejala de Mayores del Ayuntamiento de Siero, Pilar Santianes, mantuvo un encuentro con los presidentes y miembros del equipo directivo de los once hogares de mayores y de pensionistas del concejo. “Representan la memoria viva, la experiencia y un ejemplo a seguir”, destacó Santianes, tras una cita en la que recordó que “el 23  por ciento de la población de nuestro municipio supera los 65 años, lo que equivale a más de doce mil vecinos en este tramo de edad”.

El gobierno municipal, añadió la edil, va a continuar "impulsando servicios de calidad, garantizando entornos y actividades que favorezcan una vida activa y acompañada para nuestros mayores”.

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En el encuentro estuvieron presentes Covadonga García, de la Asociación de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de Valdesoto; Francisco Vigil, de la Asociación Hogar del Pensionista Municipal “Santa Marta” de Carbayín Bajo; Jesús González, del Gradova; María Paz Canga, del Hogar de Mayores de Pola de Siero; María José Fernández, concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas; Victoria Muñiz, de la Asociación de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de Valdesoto; Santiago García, de la Asociación de Pensionistas, Prejubilados y Jubilados Intermunicipal “San Martín de La Carrera”; Mude Fernández, del Seis de Diciembre de Lugones; Josefina Carcedo, del Hogar del Pensionista de Meres; José Manuel Suárez, del Hogar del Pensionista de Lugones; José Manuel Sánchez, de la Asociación de Jubilados de Pensionistas y Prejubilados “El Nozalín”; Raimundo Díaz, concejal y presidente de la Asociación Hogar del Pensionista Municipal “Santa Marta” de Carbayín Bajo; y la técnica del área de Políticas Sociales y Atención a las Personas, Consuelo Urdangaray.

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